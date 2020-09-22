沃旭能源大彰化離岸風場運維中心動土　預計2022年完工

▲沃旭能源大彰化離岸風場運維中心動土典禮。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



全球離岸風電領導企業沃旭能源今（22）日舉行大彰化離岸風場運維中心動土典禮，將在台中港打造全新綠建築作為運維基地，並預計2022年運維中心完工後進駐，負責900MW大彰化離岸東南暨西南第一階段離岸風場運維作業。

沃旭能源表示，風場運維工程師會以台中港為基地，搭乘全球首艘台灣籍客製運維船（Service operation vessel, SOV）出海執行運維工作，確保大彰化離岸風場擁有世界級運維品質及最佳營運效能。



沃旭能源指出，這是沃旭能源在台灣及亞太地區投資興建的首座離岸風場運維設施，完工後將成為台灣規模最大，也是亞洲首座採永續設計理念的運維中心，符合沃旭「創造完全以綠能運作的世界」的企業願景。

沃旭能源進一步指出，沃旭能源已和隸屬國際MAA集團的亞新工程顧問股份有限公司，以及同開科技工程股份有限公司簽定合約，分別負責設計和建造這座頂尖離岸風場運維中心。

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▲沃旭能源大彰化離岸風場運維中心動土典禮。（圖／沃旭能源提供）



沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源正全力為台灣打造世界級離岸風場，更透過投資興建全新運維中心，展現長期深耕台灣、推動本地運維相關產業發展的決心，不僅提供大彰化離岸風場長期運維所需，更是沃旭致力推動台灣離岸風電價值鏈發展的重要里程碑。



沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭一路以來除了致力攜手本地夥伴落實產業關聯性要求，更額外做出許多努力，此次在台投資自建全新建築作為大彰化離岸風場運維中心，並全部由台灣本地廠商設計和建造就是最佳例證。

沃旭能源說明，大彰化離岸風場運維中心的建築物運用沃旭歐洲風場運維中心的建築工法及設計，更結合台灣本地氣候特性，設置多項綠色解決方案，包含雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板及電動汽機車充電站等。



沃旭能源補充，這些永續設計符合沃旭能源的企業減碳目標，也響應國際電動車（EV100）倡議，邁步落實沃旭致力創造更環保且永續世界的企業願景，讓大彰化離岸風場運維中心符合美國綠建築協會能源與環境設計標準（LEED）金級綠色建築規範，完工後將成為沃旭能源亞太旗艦運維中心。



沃旭能源強調，作為全球離岸風電領導者，沃旭能源在全球及台灣離岸風場運維上同樣是業界的領頭羊，不但在全球安裝完成1,500多架風機，並擁有專業運維船隊，也是台灣及亞太區唯一採用客製SOV運維作業船作為大彰化離岸風場運維解決方案的能源業者，為台灣民眾提供乾淨能源。