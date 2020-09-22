秋季的世界末日！　美國28個州新冠確診持續增加！

▲美國新冠疫情確診人數持續攀升。（圖／路透）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，美國確診人數累積至683萬人、約20萬人死亡，目前新增確診仍有攀升的趨勢。由於許多州採用錯誤的防疫措施，以及學校陸續開放學生重回校園、民眾防疫觀念降低，多位專家擔憂陷入世界末日。

根據CNN報導，日前約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，美國正處於冠狀病毒死亡的邊緣，美國50個州中，仍有28個州的持續新增，另外，16個州保持穩定，6個州的病例有所下降。

貝勒醫學院熱帶國家醫學院長彼得·霍特茲（Peter Hotez）表示，在某些地區仍具病毒高傳播風險下，政府仍強迫學校開放校園，以及缺少宣導防疫措施，導致美國陷入末日的邊緣。

阿拉巴馬大學伯明翰分校傳染病學系主任珍妮·馬拉茲佐（Jeanne Marrazzo）指出，隨著每天有增無減的病例，以及政府發布的錯誤信息，包括美國疾病管制與預防中心（CDC）於21日將防疫指南中的「空氣傳播」移除，讓民眾感到困惑、疲勞，她形容是「秋季的世界末日」。對此，疾病管制與預防中心認為是無心之過，並聲稱新冠病毒可能停留在空氣中，隨著空氣傳播到超過社交距離的範圍。