臉書詭留2字！家人照著做...破門卻「驚見2屍體」

▲謀殺示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

29歲的美國男子查恰里(Zachary)先前在臉書上,留下「報警」的字眼,其他家人看到發文之後深感不對勁,於是趕緊聯繫警方前往他的住家查看,但等到大家抵達後卻發現,他27歲的妻子史塔爾(Mikki Starr)早已被槍殺身亡,而查恰里本人隨後也開槍自盡,留下兩個無辜的小孩。

根據外媒報導,這起事件發生在美國俄亥俄州的利馬,查恰里與妻子史塔爾兩人在2017年時結婚,兩人還育有一個兒子跟女兒,不過就在16日時,他的家人卻在臉書上發現寫有「報警」兩字的貼文,瞬間覺得事情似乎有點不對勁,趕緊聯絡警察前往查看。

沒想到警方到現場之後,卻發現兩具屍體,初步調查結果顯示,查恰里在拿槍殺死史塔爾之後,才飲彈自盡,目前仍不清楚犯案動機,夫妻兩人的遺體也將送往解剖。報導中指出,這起槍擊案件是利馬今年所發生的第7起凶殺案,去年該市發生了10起謀殺案,為十年來最高水平。

