聯發科攜手愛立信發展5G　成功通過全球首批「關鍵互通性測試」

▲聯發科與愛立信（Ericsson）完成5G三項頻段載波聚合測試。圖為聯發科研發大樓。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

5G技術再創下新的里程碑！聯發科（2454）宣布，與愛立信（Ericsson）攜手進行5G關鍵互通性測試，成功完成全球首批TDD+TDD、FDD+TDD和FDD+FDD三項頻段組合模式的5G獨立組網（SA）載波聚合互通性測試。

聯發科與愛立信位於瑞典基斯塔的愛立信實驗室中，使用聯發科5G「天璣1000+」系統單晶片組，結合FDD頻段上的20MHz和TDD頻段上的100MHz，成功在基地台和行動裝置之間傳輸資料，可實現5G世代更大的傳輸量並更有效地進行容量管理。

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聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，聯發科技在5G載波聚合技術上不斷創新，積極開發與測試下一代5G SA技術，為全球消費者帶來更高速的5G體驗，擁有高性能和超低功耗的天璣系列5G SoC可支援多種不同的載波聚合配置，全面支援並充分展現5G載波聚合的技術能力。

愛立信產品區域網路負責人納文格（Per Narvinger）表示，載波聚合技術可整合現有的5G頻譜資源，提高5G的覆蓋率、容量與速度，雙方攜手完成聯合測試，將進一步加速全球的5G布網建設，為消費者提供更好的5G體驗，並協助運營商提供更高效的5G網路。

聯發科和愛立信也共同完成了Sub-6Ghz頻段下的5G SA載波聚合測試。測試通過在3.5GHz（n78）TDD頻段的100MHz+100MHz的雙載波聚合頻寬下，可達到速率尖峰值近2.66Gbps的超優異表現，也展示了聯發科技天璣1000+的靈活性和可擴展性，有利於支援全球運營商們同時布局多個頻段，加速5G的推展。

此外，聯發科和愛立信還針對非獨立組網（NSA）和獨立組網（SA）的兩個20MHz載波進行了FDD頻段（Sub-2.6GHz）的載波聚合測試。聯發科指出，透過NR FDD Sub-2.6GHz和NR TDD Sub-6GHz的結合，可以讓5G覆蓋和容量大幅度提升。