永豐銀砸8000萬深化成大合作　啟動三年計畫

▲永豐銀與成大深化合作。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

永豐金旗下子公司永豐銀與國立成功大學（22）日宣布推動產學合作計畫，預計未來三年將在日常營運中實踐人工智慧（AI）應用以提升效率，透過校園平台扶植新創團隊及養成產業人才，同時打造金融生活圈等四大願景。

永豐金董事長陳思寬表示，雙方自2017年起展開第一階段合作，投入信用評等報告、精準行銷商品推薦與區塊鏈等研究，並且在校園中成立「成大分行」提供多項軟硬體計畫，預計第二階段再投入8000萬擴大交流導入AI優化營運、風險控管道業務效率提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永豐金表示，第二階段將持續朝新科技、新架構與新業務模式三大面向展開合作；以AI應用為例，透過結合大量數據以發展敏捷營運模式，預期開發進階信用風險評估模型，以及客戶為核心的精準商品推薦系統以及票據影像辨識等，全面提升風險控管與業務推進的效率。

此外，面對開放潮流，永豐金指出擬與成大合作建置API（應用程式介面）系統框架，開啟與策略夥伴的合作管道，提供對個人或企業的新創服務運用，同時整合金融資料以發展數據生態圈。

永豐與成大的技術合作已獲初步成果，包括客製化理財報告、需求預測，及智慧庫存現金預測與分行據點效益評估等，於業務中整合科技並尋求突破，進一步降低營運成本。