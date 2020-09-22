央行加碼紓困　中小企業貸款專案融通上調為3000億元

▲中央銀行今（22）日宣佈，鑒於全球疫情尚未減緩，將中小企業貸款專案融通額度，由2,000億元調高為3,000億元。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，政府紓困政策再加碼。中央銀行今（22）日宣佈，鑒於全球疫情尚未減緩，將中小企業貸款專案融通額度，由2,000億元調高為3,000億元，以幫助中小企業取得營運所需資金。

央行自今年四月起開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理金額已近1,700億元，109年7月底全體銀行對中小企業放款年增率達11.86%，顯示本專案及政府相關紓困方案貸款已現成效。

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央行表示，鑒於全球疫情尚未減緩，中小企業仍有營運資金需求，考量本專案貸款受理申辦期限將在今年底到期，在屆期前本專案融通額度將不敷需求，因此於今天調整本專案之融通額度，由2,000億元調高為3,000億元。

另外，央行指出，自109年8月10日(含)起，銀行新承作受疫情影響之中小企業專案貸款案件，本行重申其適用本行優惠利率期限得至110年6月30日。未來，本行仍將視疫情需要，滾動檢討本專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展及企業資金需求情況，於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。