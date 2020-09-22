台灣有很大優勢！日月光吳田玉：半導體業將面臨3大挑戰　政策應調整

▲日月光半導體總經理暨執行長吳田玉。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

「SEMICON Taiwan」國際半導體展22日舉行展前記者會。日月光半導體（3711）總經理暨執行長吳田玉表示，台灣半導體產業正面臨「保護主義」、「平行世界」和「遠端連結」3大挑戰，不過危機就是轉機，很多國家已將半導體產業視為國安與國防重點，政府應對此有著相對應的政策及人才培育。

吳田玉以「後疫情時代的產業趨勢脈動，台灣半導體面臨的挑戰與機會」為題進行演講。他表示，歷經60年全球化主流經濟、海外投資、全球布局、多方協議平台、自由貿易，台灣半導體擁有完整設計及製造產業鏈，有強大的經濟規模制高點，有良好的全球客戶共生關係，感謝先人的努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，台灣未來可能將面臨前所未有的挑戰，該如何延續智慧，則是必須要思考的重點之一。吳田玉說，台灣擁有強大經濟規模的制高點，也有良好的全球客戶共生關係，如今正面對3個趨勢挑戰，分別是「保護主義」、「平行世界」和「遠端連結」，其中，後疫情時代的地緣政治及局部性的保護主義，為台灣代工產業添加了一些變數，半導體產業和政府都要轉變思維。

在保護主義上，吳田玉指出，台灣代工產業是全球化的典型獲利者，在分工、分散、區域平等的環境下，群策群力成為世界工廠以及完整的產業鏈；面對保護主義的挑戰，必須學習如何和多元市場主導者，在共生價值循環與思維上作相對應的調整。

在平行世界趨勢，吳田玉認為，後疫情時代可能出現非單一系統及法規，如何落實生產及研發成本，並配合法規的差異，需靠穩健的產業實力及韌性。台灣整體實力及彈性佔了很大的優勢，多元化系統也是代工業的基本工，在未來的演變中，應該更能發揮作用，左右逢源。

在遠端連結方面，吳田玉表示，遠端連結在新常態生活中成為必要選項，但仍無法完全取代面對面溝通的溫度。台灣為亞太交通樞紐，是全球客戶頻繁拜訪之處，也是面對面模式的贏家，但新興的遠端連結模式可能帶來的影響與潛在威脅。

面臨遠距工作、視訊會議、雲端服務等數位轉型浪潮，吳田玉指出，除了善加發揮客戶關係外，台灣應努力提昇語言溝通能力，情境掌控及增進遠端連線的系統彈性及技術，整合既有優勢與發展數位應變能力，才能在遠端連結的新世界中拚出全球競爭力。

綜觀3大挑戰，吳田玉建議，危機就是轉機，所有的人都會面對同樣的挑戰，這是學習也是展現智慧、把握機會的時候；對於政府政策，面對競爭的現實，半導體實際需求和產業政策可能有落差，全球人才，稅率，研發獎勵，半導體走在全球競賽的前端，全球視為國安與國防，政府應有相對應的調整。

在人才培育方面，吳田玉表示，半導體以人才為本，人才需求不同，但總量明顯不足，新世代的語言能力、軟體能力、遠端應對能力，如何因應保護主義、平行世界、遠端連結的挑戰，將是新的命題。

「2020年對半導體產業而言是有趣的一年，有太多的機會與挑戰。」吳田玉說，所有人都面臨挑戰，台灣有制高點的優勢，且危機就是轉機；2009年，半導體產業經歷過蕭條，眼下的2020年遠比2009年還要亂，卻亂世出英雄，台灣是典型的受惠者，世界各國的客人都喜歡來台灣，「我沒有給大家答案，我只說這3個地方要小心一點，台灣產業只要事先準備，贏面可以更大。」