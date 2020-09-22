痛失傳奇！尼泊爾72歲「雪豹」不靠氧氣筒登聖母峰　驚傳中風逝世

▲尼泊爾知名登山家夏爾巴因病辭世，享壽72歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

尼泊爾知名的登山家、被稱為「雪豹」的少數民族雪巴人安格里塔•夏爾巴（Ang Rita Sherpa，आङ्गरिता शेर्पा）當地時間21日在加德滿都因為中風逝世，享壽72歲。夏爾巴曾於1983年首次登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，且是登山史上首位不用裝上氧氣瓶就能爬珠穆朗瑪峰高達10次的傳奇國寶級人物，其死亡被視為是登山界的巨大損失，在死訊傳出後，登山界人士紛紛向祂致敬。

根據英媒《BBC》報導，夏爾巴生前其實早已罹患腦部與肝臟疾病，不過在早年時身手矯健、攀岩登山技術高超，宛如縱橫山林的雪豹，十分活躍，因此被各界授予「雪豹」頭銜。

夏爾巴曾於1983年首次在不配戴氧氣筒的情況下成功登上高達8848公尺的珠穆朗瑪峰；1983至1996年間，不靠氧氣瓶輔助便能10次登頂，該項記錄於2017年獲得金氏世界紀錄認證；1987年成為世界上首位不靠氧氣筒便能於冬季登頂的人。

尼泊爾登山協會會長拉馬（Santa Bir Lama）解釋，對於熱愛攻上珠穆朗瑪峰山頂的登山客而言，夏爾巴的攻頂紀錄宛如傳說般的存在，因為多數人在到達供頂後其便無法離開氧氣筒，然而架爾巴卻能完成「高難度動作」，不靠氧氣筒依然能成功登頂。

可惜的是，如此熱愛登山的夏爾巴卻於2017年中風，之後身體健康每況愈下，在病逝之後，不少人都對其表達不捨。報導指出，夏爾巴的遺體已被安置在加德滿都市內的修道院，預計將於本周末前完成火化。尼泊爾政府所管理的旅遊部門也表哀悼之意，表示夏爾巴對登山界的貢獻將與世長存。

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