就業市場回溫！　近10年來首次8月失業率3.99％較7月低

▲主計總處指出8月失業率為3.99%。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布8月份失業率來到3.99%，較上個月下降0.01個百分點；經過季節調整後失業率為3.83%，較上月下降 0.07 個百分點，這已經是連去3個月下降。另外在就業人數月增9千人或0.08%，來到1150.7萬。

主計總處指出，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少5千人，受應屆畢業生持續投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加2千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者亦增2千人；與上年同月比較，失業人數增加1萬2千人。

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主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，以往8月份失業率都會是上升，這次並未出現因畢業生初次投入職場影響，主要就是因為就業市場回溫，主要是因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少，服務業就月增8000人，批發零售業月增6000人，製造業也在這個月有增加，因此才會出現近10年來首次8月失業率比7月低的情況。

另外，陳惠欣說，這次畢業生投入就業市場的情況僅增加1.16個百分點，這個水準低於往年的水準，以往這個時期都可以增加2個百分點以上，分析結果主要是因為疫情的關係，導致畢業生投入就業市場的意願不高。

至於失業率連續下降，是否有回到疫情爆發前水準？陳惠馨則說，若是跟以1月疫情爆發初期相比，目前的就業人數還少了2.9萬人，這樣看來目前就業市場尚未回復到以往水準。