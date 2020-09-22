信貸防詐！Gogolook「貸鼠先生」正式跨足金融科技

▲Gogolook「貸鼠先生」。（圖／Gogolook提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著詐騙集團手法越趨多變狡猾，造成的損失金額及影響範圍不斷擴大，陌生來電辨識軟體Whoscall開發商走著瞧股份有限公司（Gogolook）從電話、簡訊防詐出發，首次跨足金融科技應用場景，推出防詐信貸比較平台「貸鼠先生」。

據了解，「貸鼠先生」平台將從信貸教育出發，聯手國內六間銀行業者，主打「信貸方案快速比較」與「免費一對一真人線上諮詢」的一站式安全信貸服務。未來貸鼠先生更將與銀行業者持續深化策略合作關係，從開放銀行概念創新，運用核心防詐資料庫與 AI技術應用，落實普惠金融願景。

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而目前已與「貸鼠先生」合作的銀行業者有國泰世華商業銀行、凱基商業銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、王道銀行等，不僅提供申貸者信貸方案快速比較，也提供免費一對一真人線上諮詢，打造一站式安全信貸服務。

Gogolook創辦人鄭勝丰指出，有許多貸款詐騙會發生在大專院校開學之際，有部分人並不知道申請學貸款需要找銀行，在民眾資訊不對等的情況下，就有可能出現被詐騙的狀況。

此外，以往申貸者需親自至各大銀行詢問利率及還款資訊，即使是在提出貸款申請與相關證明文件後，仍須經過漫長的審核時間才可獲得貸款，這使得申貸者往往無法第一時間找出合適的借貸方案，且無法即時獲得資金紓困。貸鼠先生正式上線後，申貸者只要在平台上輸入預申貸的金額、貸款期間及是否持有信用卡等基本資訊，即可在30秒內試算出各家銀行的總費用年百分率、手續費及每月最低還款金額。