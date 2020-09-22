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明年景氣復甦將更全面　投資人無須擔心疫情攪局

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▲▼美股,紐約證交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱基銀行表示，如果沒有意外，明年可望出現更全面性景氣復甦。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

展望第四季金融市場，新冠肺炎（COVID-19）疫情、美國總統選舉及美中關係可能影響投資市場三大因子，凱基銀行認為，即使部分國家疫情捲土重來，可能產生短期衝擊但是不至於出現如年初般的全球性恐慌下跌。凱基銀建議投資人無須太過擔心美國總統選舉結果，預期美中在選後會尋求對話的契機，使雙方關係暫時和緩，所以9月與10月的市場走勢才是影響選後行情的關鍵，如果沒有意外，明年可望出現更全面性景氣復甦。

凱基銀財富管理資深協理張冠雄表示，觀察今年以來國際股市，由趨勢性產業類股如5G、AI以及IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷，9月蘋果及特斯拉帶動估計值過高疑慮科技股回跌，預期第四季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股，可能有所表現。

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但是還是要提醒投資人，漲多回跌後價值浮現可把握進行長線核心布局；另外美元在聯準會（Fed）持續無限量化寬鬆下，還會走弱一陣子，綜觀上述原因，第四季的金融市場將不到「驚滔駭浪，更可能是有驚無險」。

一，疫情捲土重來導致市場恐慌，可能意味買點來臨

隨著秋季即將來臨，投資大眾擔心疫情再次席捲全球，但是近日疫情再起並且宣布封城的印尼股市，以及國際間的疫苗進度來看，推測第四季疫情就算在部分國家擴散，可能對金融市場產生局部、極短暫的影響，不再像今年2、3月般全球性恐慌，事實上今年第三季的最後一個月，新冠用藥及疫苗尚未量化與普及，投資人似乎已經找到與病毒共處之道，意謂只要病毒一擴散的消息就是一次股市買進的良機。

二，美國總統選後行情，下檔有支撐

8月美國股市迭創歷史新高，9月初今年漲多的科技股蘋果與特斯拉帶動那斯達克指數先拉回到季線附近整理，11月總統選舉過後，張冠雄認為，誰當選只是次要；歷次的總統選舉「選前經常上漲、選後通常下跌」只要是因現任者通常藉由執政優勢推出政策利多，創造自身勝選續任的條件。

但今年不論是川普或者拜登當選，市場很容易找到利多的理由進行炒作，如果選前走勢不斷複製8月頻創新高行情，選後投資人可能會趁機進行獲利了結；反之若選前行情受到壓抑，甚至有大幅度折回，選後則自然形成利空出盡的有利局面。

▲▼ 美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 歷次美國總統選舉之前都會出現選前上漲、選後下跌的情形。（圖／達志影像／美聯社、示意圖）

三，採購經理人指數恢復擴張　明年景氣復甦更全面

今年股市在紛亂的世局中展現韌性，8月美國新冠肺炎每日新增確診人數暴增到7萬人以上，卻沒有擊垮美國股市；中國大陸長江五波洪害，也沒扭轉中國大陸多頭。

無論是製造業或服務業全球採購經理人指數與股市都呈現V型，都在今年4月觸及低點一路走高，8月全球製造業、服務業採購經理人指數分別來到51.8及51.9，不僅均處景氣擴張界線之上，更恢復到疫情爆發前的元月水準，由此研判，明年景氣復甦可能更全面。

四，美聯會無限量化寬鬆　美元走弱持續一段時間

至於美元走勢，張冠雄表示，縱使相對歐元、日圓，美元仍具利差優勢，但未來美元匯率強弱，除了體現美國相較其他國家區域的景氣強弱差別外，還是歸結到聯準會與其他央行「釋金」量體的相對大小。

預期在美國聯準會持續無限量化寬鬆下，未來利率將低檔盤整多年，似乎埋下美元還要走弱一陣子的遠因。

▼美聯準會無限寬鬆政策，美元會持續走弱一陣子。（圖／pixabay、示意圖）

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

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