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跳上引擎蓋阻止仍把車開走！　閨密害她摔車流產：只是開個小玩笑

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▲雨刷、雨天開車。（圖／達志示意圖）

▲女子跳上車阻止，好友居然繼續開車。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯一名女子因為朋友的惡作劇不幸流產，當時為了阻止朋友開走她的車縱身跳到引擎蓋上，沒想到對方居然繼續開，結果後來突然停車害她整個人被拋到地上，造成右腿骨折還失去腹中小生命。

20歲女子哈里森(Keeley Harrison)被控，去年3月22日下午3時在巴高伊德(Bargoed)，趁朋友梅雷迪斯(Megan Meredith)倒垃圾時跑到駕駛座上，在後座2名朋友的慫恿下把對方的車開走，對方發現後立即跳上引擎蓋上阻止，然而她卻沒有停車導致對方受傷。

本案近來開庭，梅雷迪斯表示，當時她開車載3名友人一同出遊，路途中停車去丟垃圾時，發現朋友們惡作劇要開走她的車，她原本想打開車門但發現上鎖，所以趴在引擎蓋上阻止，雖然她拼命大喊「不要開車」，對方卻還是一直在嬉鬧，甚至還拿出手機拍她。

梅雷迪斯後來感覺車子開得很快，她試圖抓住雨刷但仍然抓不住，整個人便被摔下車，感覺到右腳非常的痛，可是朋友都不相信她受傷，要她趕快起來不要再裝了，送醫接受治療時意外發現懷孕，然而5小時的手術後仍然流產，腳傷也被告知有可能永遠無法康復。

梅雷迪斯控訴，沒想到傷害她的人竟然是自己朋友，現在已經絕交，「這件事情毀了我的生活，我的餘生都必須忍受這些傷害」。不過哈里森則反駁雙方都有責任，她當初只是想開個小玩笑，沒想到對方竟然跳上車，最後因危險駕駛所造成的傷害罪名成立，被判處18個月監禁、禁止駕駛2年、180小時無償工作以及支付英鎊600元（約台幣2.2萬元）罰款。

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