新竹市立田徑場首開戰！2020全市運動會起跑...千名好手參賽

▲新竹市長林智堅探班選手並打氣預祝獲得好成績。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

109年全市運會動會今（22）日起開跑，連五天在新竹市立田徑場舉行，是田徑場啟用後首場大型賽事，全市國中小學、高中組、大專社會組共1,375位選手參賽，新竹市長林智堅一早便抵達現場，探班選手並打氣預祝獲得好成績，他說，田徑場24小時開放，晚上10點前也都有燈光照明，場地更符合國家級賽事標準，「是屬於全民的運動主場」，邀請市民多加利用。

林智堅表示，感謝新竹市議會、新竹市體育會支持，市府在新竹公園改造計畫中，也改造了擁有超過50年歷史的新竹市立田徑場。全新場地是經中華民國田徑協會認證的「國家級400公尺標準田徑場地」，還設有終點攝影機，用紅外線測量選手徑賽秒數，讓賽事更公平，今日到場也聽到來自全國各地的裁判和教練，稱讚新賽場通透明亮又專業。

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林智堅在新竹市體育會總幹事林燦輝陪同下一起巡視比賽場域，他表示，一年一度全市運共為期五天，祝福選手們比賽順利，也希望新竹市立田徑場未來能提供選手們最好的練習場所。

教育處表示，新的田徑場配合場地開放式特性，原有選手休息區與工作人員區都變更至大棚架下，過去老舊不堪的終點攝影室也重新改建，全新的PU跑道跟全新的行政空間，讓選手跟隊職員都有煥然一新的感覺。

教育處表示，有全新10公分厚的藍色PU跑道、鉛球、鏈球、鐵餅的投擲區，及跳高、跳遠、三級跳遠和撐竿跳高場域，環境更優美，有別以往壓迫的場地，希望選手們都能在新場地創造個人的最佳成績。

教育處表示，今年7月才在屏東全中運獲得高男組四百公尺接力金牌的朱禎祥、黃左軍、張育誠、陳翊旼，上周又在台北市秋季全國田徑公開賽奪下四百公尺接力金牌，並打破大會紀錄，這「成德F4」在17日的啟用典禮中表示，新的田徑場看起來相當漂亮，已迫不及待想在這全新的跑道，創造新的四百公尺接力紀錄。

教育處代理處長沈靜濤進一步表示，變成開放空間的田徑場，在管理規定上也有所不同，在夜間照明部分，每週一至週日上午5時至6時，下午19時至22時都有燈光照明（視季節調整）；各位選手除了努力創造佳績以外，也要請大家務必配合新的田徑場管理辦法，並遵守「3合4不」，合適行為、合適穿著、合適鞋子，在競賽跑道上不飲食、不抽菸、不丟垃圾、不帶寵物，一同守護新場地。

教育處表示，109年全市運會動會為期五天，歡迎市民朋友一同至田徑場觀看本市優秀的競賽，另外，游泳賽事也將於26、27日於南寮游泳池舉辦。