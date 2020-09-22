南韓自殺率飆增！平均每天近40人「死於輕生」　連續兩年世界奪冠

▲南韓自殺率連續兩年在所有OECD國家中奪冠。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「自殺大國」之稱號世界聞名，高壓的競爭與壓抑的社會文化常讓韓國人喘不過氣來。南韓統計廳今（22）日公開一項調查報告表示，去年平均每日便有38名韓國人選擇以極端的方式結束生命，連續2年在OECD國家（經濟合作暨發展組織）中奪得冠軍。

根據韓媒《News1》，在「2019年死亡原因統計」的報告中，去年有高達13799人死於輕生，平均每日有37.8人因此死亡，相較於前一年增加129人。

從性別來觀察，去年有4069名女性選擇輕生，男性則為9730名，足足比女性多出2.4倍；男性自殺率為38.0名，女性則為15.8名。

而從年齡來觀察，年紀愈高者，其自殺率也跟著飆高！80歲以上自殺率為67.4名；70至79歲為46.2名；60至69歲為33.7名；50至59歲為33.3名；40至49歲為31.0名；30至39歲為26.9名；20至29歲為19.2名；10至19歲為5.9名。

其中年輕人的自殺率與前一年相比有上漲的趨勢！10多歲的自殺率上漲2.7%、20多歲自殺率上漲9.6%。

另外，南韓每10萬人口的自殺死亡率為26.9名，是OECD國家中最高的，超過平均得11.3名，成為繼2018年以後連續2年世界自殺率最高的國家。

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