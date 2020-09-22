月薪51K嫌太少！天天加班2hrs想離職　薪資單一PO網驚：是好公司

▲月薪5萬嫌太少想要離職。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

能夠擁有一份高薪的工作，是許多人夢寐以求的事情，有網友表示，朋友在公司已經做了8年多，目前的職位是產線副組長，月薪有5萬，但最近受不了想要離職。原PO也貼出朋友的薪資條，並好奇詢問，「這樣的薪水合理嗎？」

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，朋友在公司的年資8年10個月，目前是產線副組長，雖然是周休二日，但有時候禮拜六也要加班，正常上班時間是8小時，但每天都會加班2到3小時。上個月總共加班51小時，總薪資才領5萬1239元，朋友大喊「受不了」，因此萌生想離職的念頭。

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▲薪資條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出後，許多網友紛紛表示，「我一天上13小時以上還沒5萬咧」、「才加班51小時，這樣合理了，又不是做12小時的」、「我覺得合理，依工作性質來說我覺得不錯了，外面找得薪水真的比想像中低很多」、「現在這時機不錯了，換一換到時沒工作又裁員」、「不錯了，在宜蘭頂多3萬初而已」。還有人表示，「我覺得有給加班費都是好公司」。

但也有網友認為，「8年底薪比我剛出社會第一份工作還低」、「如果以年資來說這薪水我會離職」、「靠加班頂出來的我不行呀」。其中也有網友發現薪資條的秘密，「朋友的公司應該蠻瞭解勞基法的！他有分免稅及應稅的加班費！」