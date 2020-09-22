半導體業超夯！　月徵2萬人、月薪平均52K居全產業第二

▲台灣半導體產業月徵2萬人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

半導體為台灣關鍵產業，104人力銀行分析了767萬筆求職求才資料發現，半導體業月爭2萬人，人才缺口居全產業第九多，中下游人才缺口高於上游，且過去10年半導體薪資也持續走升，2020年平均月薪來到5.2萬元，來到全產業第二高。

今年初受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟皆受到衝擊，半導體產業卻不受影響，104獵才資深副總晉麗明指出，最近五年，AI、5G、物聯網等新興領域正為半導體帶來充分機會，許多大廠在台灣擴廠，2020年第一、二季半導體人力需求皆較去年同期增加，2020年9月，104人力銀行線上約有兩萬個工作機會來自半導體產業，人才缺口排名全產業第九，占徵才市場的3%。

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104人力銀行表示，半導體徵才數量雖非大宗，但2020年平均月薪5萬2,483元居全產業第二，僅次電腦及消費性電子製造業的5萬3,984元，排名第三的是投資理財業5萬1,718元。

若回顧2010年，半導體產業平均月薪排名全產業第四，經過五年追趕，2014年擠下投資理財業及金融業，排名產業第二，平均月薪十年成長26%，薪資彈力高於全體產業平均的14%，也強於電腦及消費性電子製造業的21%、投資理財業的13%。

另外，若依地點分析，外派中國平均薪資、高於台灣北部、中部、以及南部。最近五年，非主管職以「經營/幕僚類人員」平均月薪最高，外派中國11.7萬元是台灣北部8.4萬元的1.4倍；差距最大的是「生產管理類人員」，外派中國10.4萬元是台灣北部5.4萬元的1.93倍。

104獵才資深副總晉麗明分析，台灣半導體薪資「比外不足、比內有餘」，建議薪酬福利水平需達同產業鏈的PR75（即，排名前四分之一），有助人才留任。