深夜見車卡平交道！他上前查看駕駛竟「頭部中彈」成坐屍

▲日本一名男子被發現頭部中彈陳屍停在平交道上的車內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣22日凌晨出現一輛自小客車違規停在平交道上，一名路人見狀後正想上前勸導，怎知卻發現車上的男性駕駛頭部中彈陳屍於駕駛座上，嚇得連忙報警。警方到場調查後，初步判斷死者為自殺。然而2小時後，警方卻又在7.5公里外的路邊發現另一具頭部中彈的女屍，懷疑2名死者死因有所關聯，正在深入調查中。

根據《日本放送協會》報導，千葉縣長生村一名村民22日凌晨4時左右發現一輛汽車停在JR外房線八積站東側的平交道上，緊急上前查看，怎知卻看到駕駛頭部中彈，爆血昏坐在駕駛座上，因此連忙通報警方。警方到場後發現，該輛小客車已是熄火狀態，駕駛座上的男子則已經失去意識。

警消人員雖然隨即將該名男子送醫救治，然而最後仍因傷勢過重不幸身亡。據悉，該名男子目測約為40歲，但尚未確認身分。另一方面，警方在車內發現一把手槍，初步判斷應為自殺事件，排除他殺可能。

同日6時左右，警方在該平交道7.5公里遠處的道路上，發現另一名頭部爆血的女子陳屍在路邊，根據遺體狀況初步判斷也是頭部中彈身亡。警方懷疑兩人的死因有所關連，目前正在進一步調查兩人的身分、詳細案發經過以及事發原因。據悉，該名女子目測約為60歲，身上中了不只一槍。

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