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美1950年劃下台海中線…解放軍「有敵意」跨越　美戰機可迎戰開火　

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▲▼「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」台海中線。（圖／翻攝自Google Map）

▲「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」台海中線。（圖／翻攝自Google Map）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務次卿柯拉克訪台後，解放軍機頻頻跨過「台海中線」侵擾台灣。中國外交部發言人汪文斌21日表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』。」事實上這條中線屬於假象界線，是當年美軍所劃定，沒有任何法律文件清楚載明具體位置，但多年以來兩岸皆有遵守不跨越的默契。

自柯拉克（Keith Krach）率團訪台以來，解放軍機多次跨過「台海中線」侵擾台灣。空軍司令部指出，共軍在18、19日接連派遣多達37架的軍機擾台，甚至大動作越過海峽中線，有諸多明顯的挑釁行為，中國大陸外交部發言人汪文斌21日更表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂「海峽中線」。

▲▼2020年9月18日，解放軍轟-6進入台灣防空識別區。（圖／取自國防部）

▲2020年9月18日，解放軍轟-6進入台灣防空識別區。（圖／取自國防部）

其實這條「台灣海峽中間線」又稱「台海中線」或「戴維斯線」（Davis Line），是一條台灣海峽上的假象界線，也是1949年後兩岸分治留下的副產品，但並沒有任何法律文件明定其確切位置。

美軍1950年代協防台灣期間，依據《中美共同防禦條約》，美國太平洋艦隊司令戴維斯（Benjamin O. Davis）於1954年建議劃定該線，對美軍下指令表示，「只要解放軍之機、艦越過海峽中線，而且判明具有敵意的話，協防台灣的美軍戰機即可迎戰開火。」

時任國防部長李傑2004年首次公布，該線的地理座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」的直線連線。海峽中線的起源，依主流說法起初為美國所建議劃定的一條互不侵犯的假想中線，但是北京當局秉持其政治立場，一向不承認「海峽中線」的概念。

外交部長吳釗燮22日表示，中華民國台灣有自己的主權，政府在領土範圍內行使排他性的管轄權，這是一個事實，也是台海兩岸的現狀，對岸外交部的做法，就像是香港國安法摧毀一國兩制一樣，對於台海中線的做法，就等於摧毀台海的現狀。

►共機頻擾台　法媒：美國向北京發出明確訊息「不要攻擊台灣」！
►封她2020年全球最順遂總統　彭博：蔡英文「強化與美經貿」換協防
►吳釗燮：對岸稱沒有海峽中線　等同摧毀台海現狀

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