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凱基證單日成交量大增？　證期局：德意志證券撤台轉單

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▲德意志銀行今日公佈Q2財報，淨虧損高達31.5億歐元。（圖／路透）

▲凱基證券8月單日成交量大增，證期局表示，承接德意志證券經紀單所致，初步了解並無異常。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

凱基證券台北分公司單日成交量，8月市占率一度超越券商龍頭元大證券，引起各界高度關注；金管會證期局今（22）日對此表示，證交所初步了解後，主要是德意志證券8月撤出台灣市場，凱基證承接大批經紀單所致，推升交易量增加，目前暫無異常，後續將密切關注交易情形。

根據證交所統計，以8月24日來看，凱基證券市占率攀上12.35%，一度超越元大證券的12.17%；此舉不僅引起業界關注，主管機關也進行了解。

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金管會證期局官員表示，8月已請證交所進行了解，初步判斷是德意志證券8月中旬撤出台灣市場，「原來法人單大多轉到凱基證券」，這也是為什麼該券商成交量大增的最主要原因之一。

證期局官員也指出，初步了解交易仍屬正常，並未出現異常，後續將請證交所密切關注交易情形。

德意志證券台北分公司於2001年1月申請成立，主要經營證券及期貨經紀，但德意志銀行集團德國總部（Deutsche Bank）於2019年7月對外發布集團組織重整計劃，將專注於銀行業務，並全面裁撤全球證券交易業務，當時已有向主管機關說明將裁撤台北分公司，於今年7月中旬正式提出申請，最後營業日為8月17日。

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