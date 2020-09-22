疫情加上利比亞可能恢復原油生產　油價週一急跌近5％

▲疫情加上利比亞可能恢復原油生產，油價週一下跌近5％。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

油價週一急跌約5％，截至今（22）日下午2點前，布蘭特原油價格來到每桶41.41美元，紐約原油則是每桶39.53美元。因為新冠肺炎病例增加引發了人們對全球能源需求的減少，加上利比亞可能恢復石油生產的消息持續發酵，讓市場擔憂供給過剩。

國際原油價格週一反應市場上的避險心理，主因歐洲和其他國家不斷上升的案例數採取新的限制措施，這令人對經濟復甦產生懷疑。

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根據傳統能源市場主管Gary Cunningham表示，「我們正看到一個需求疲軟的市場，經濟前景也不像以前這麼樂觀了。」因為人們擔心新冠肺炎病例數持續增加影響需求變少，所以油價才會下跌。截至今（22）日下午一點時全球新冠肺炎案例已超過3148.8萬。英國首相也考慮進行第2次的全國封鎖，在西班牙和德國等地方案例也持續上升。

至於利比亞方面，有工程師透露，「利比亞的工人已復工，先前利比亞國家石油公司（NOC）已解除部分不可抗力因素。但目前不知道會在何時，也不知恢復多少產能。

另外美國國家颶風中心（NHC）表示，預計今年大西洋颶風第23號風暴Beta將在周一晚些時候在德克薩斯州登陸。這恐威脅石油生產，但也會為油價提供底部支撐。