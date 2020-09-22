台電申請武界壩傳送細胞簡訊示警　增設水壩閘門開啟警示

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

南投大觀電廠武界壩6號閘門本月13日異常開啟，造成下游栗栖溪河床露營民眾罹難事件，台電今天持續內部檢討，將增加水壩閘門開啟時，向周邊鄉鎮的居民及在場人發送手機細胞簡訊，另也將於沿路增設「不得在此露營」的告示牌，避免慘劇再度發生。

台電表示，針對水庫閘門開啟時的警報時機，過去是以到達低水位才發出警報，內部將改為閘門若是無預警開啟時，警報將立即響起，另也將增設閘門操作的防呆機制，並納入相關訓練。

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目前台電於武界壩入口處設有二面「水力電廠隨時會放水，不得在此露營」的告示牌，現在將針對周邊的沿途小路增設11面告示牌，以提醒民眾水力電廠隨時會放水的危險性。

另外，台電也將加強各水力電廠值班同仁的危機應變能力，在原汛期前後每半年的定檢頻率，也會增加檢查頻率，務必防止類似情形再度發生。

針對武界壩意外，經濟部已要求台電持續追查事故原因，務必確實改正過來，讓悲劇不再重演，對於罹難者家屬喊出國賠訴求，經濟部也會正視，待檢調的調查結果出爐，經濟部與台電若有該負責之處，也不會迴避。