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上緯新能源拓展離岸風電版圖　苗栗外海推4.4GW新案場

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▲上緯新能源揭示全新品牌及座落在信義區的企業總部，執行長林雍堯。（圖／記者姚惠茹攝）

▲上緯新能源執行長林雍堯。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
上緯新能源今（22）日宣布，在美國獨立資產管理顧問公司Stonepeak Infrastructure Partners支持下，再次引領台灣離岸風力發電市場，並將在西北部苗栗縣外海進行總裝置容量為4.4GW的大型開發計畫，進一步落實對台灣能源轉型的承諾。
 
上緯新能源表示，這項開發計畫（Formosa 4）幅員面積廣大，預計涵蓋「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」三處深水場域，距苗栗海岸約18~20公里，未來合併裝置容量將達4.4GW的潛力規模，可滿足多達450萬家戶的用電需求。

上緯新能源指出，公司曾率先開發具示範性質，總裝置容量128MW，並已進入商業運轉的「海洋離岸風力發電場（Formosa 1）」，以及目前尚在建置中，總裝置容量376MW的「海能離岸風力發電場（Formosa 2）」。

上緯新能源說明，固定式基樁和浮動式平台目前皆在風場建置技術考量之內，屆時將依場域實際狀況而定，而上緯新能源已在本周正式向環保署遞交此案，接下來的「Formosa 4」系列風場開發計畫將待通過環評，完成專案合約與融資後展開，期望能在2025年之後完工進入商轉。
 
上緯新能源執行長林雍堯表示，上緯新能源自2019年起即著手籌備「Formosa 4」系列風場開發計畫，未來將致力於壯大本地供應鏈，落實成為區域內再生能源產業領導廠商的願景，並將充分藉助過去開發「海洋風場（Formosa 1）」與「海能風場（Formosa 2）」的經驗來建置新的計畫。
 
苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗外海具備台灣最佳離岸風場的條件，苗栗得天獨厚的自然資源，最適合開發離岸風力發電能源，而苗栗縣正積極發展地方綠能生態系，台灣首座商業規模離岸風場「海洋風電」也是由上緯新能源擔任主開發商，未來將全力支持上緯新能源持續深根苗栗。

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