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電池日即將登場！ 馬斯克急曝「壞消息」　特斯拉盤後暴跌6%

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▲特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲特斯拉正研發不只一種新型電池的規格。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

特斯拉（tesla）預計在美西時間22日（台北時間23日）舉辦「電池日」。馬斯克表示，公司正研發至少一種新型電池的規格，並可能大規模生產，但至少要等到2022年才能大量生產；目前，他打算增加對Panasonic、CATL等電池合作廠商的電池購買量。

馬斯克在推特上表示，特斯拉電池日將於明天揭曉，將影響長期生產，尤其是Semi、Cybertruck和Roadster等車款，公布的產品要等到2022年才能大量生產。他表示，目前打算增加，而非減少對Panasonic、LG和CATL等合作夥伴的電池購買量，「即使合作廠商以最快的速度生產，除非我們也採取行動，否則2022年及以後仍可能有嚴重短缺。」

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特斯拉股價在馬斯克推文出來後下跌逾6％，當天收盤漲近2％，價格為449.39美元，而該公司股票今年上漲420％以上。

最近，特斯拉一直與中國電池巨擘寧德時代（CATL）合作開發「百萬英里」電池，透過利用CATL的磷酸鐵鋰電池，能使特斯拉可將每千瓦時的成本降低到100美元以下。現在的特斯拉汽車在中國販售，部分用於出口歐洲。而Panasonic於8月計劃投資一億在內華達設置新的電池產線。

▲中美貿易戰如火如荼進行之時，特斯拉獲得在中國大陸購買稅減免10％的優惠。（圖／路透）

▲特斯拉團隊在找尋降低生產成本、延長電池壽命和充電速度的方法。（圖／路透）

整體而言，特斯拉團隊在找尋降低生產成本、延長電池壽命和充電速度，並能安全用於電動車的方法。知情人士指出，跟Panasonic購買的2170電池相比，特斯拉打算研發能將電池的能量密度提高到70%以上的技術。

AutoForecast Solutions的新能源汽車研究分析師Conrad Layson指出，如果特斯拉決定繼續生產Road Runner電池，就能按照自己的規格製造電池，無需支付他人費用，也不用等其他人開發。特斯拉目前是依靠電池供應商，但如果能內部開發，就能大量生產。

各券商分析師於上週分別調整特斯拉股票目標價，Wedbush從380美元提高到475美元；Piper Jaffray的價格從480美元漲至515美元；德意志銀行從300美元調到400美元；瑞士信貸從280美元升至400美元。

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