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梅根、哈利演說身價暴跌！　「超難搞」嚇跑客戶

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哈利王子夫婦演說價碼暴跌。（圖／達志／美聯社）

▲哈利王子與梅根被英國媒體批「演講活動身價沒號稱的那麼高」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

哈利王子與梅根兩夫妻在2020年宣布卸下英國皇室頭銜後，近期仰賴四處演說維生，他們對外宣稱一場演說要價美金100萬元（折合新台幣約約3000萬元），但近日卻有活動經理人表示，他們的實際價碼頂多美金25至40萬元（折合新台幣約723至1160萬元），原因都出自於這對夫妻實在太過難搞。

根據《太陽報》報導指出，一名專營知名人物企業活動的國際顧問表示，哈利王子夫婦雖然卸下英國皇室頭銜，但由於他們依然沿用英國皇室出席活動的各種要求，而且中間極度要求主控權，任何的項目都需要經過夫妻二人的同意，雖然對外宣稱演說費用為美金100萬元，但價碼高再加上溝通不易，其實會嚇跑不少客戶。

該名顧問解釋，能付得起美金100萬元演說費用的客戶，不可能會放任哈利王子夫婦予取予求，而且他們所提出的要求，很大一部分都是非常不尋常的。

該名顧問認為，在新冠肺炎肆虐之前，哈利王子夫婦的演說價格的確有可能坐落在美金75至100萬元之間，但因為新冠肺炎疫情，兩人目前的演說價格極有可能僅落在美金25至40萬元，造成價碼下滑的原因，除了新冠肺炎疫情的關係外，也與他們過度的要求有關係。

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