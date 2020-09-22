新研究：凍土冰融會將「水銀」注入河水！魚蝦蟹將不能食用

▲加拿大育空河魚類將在幾十年內消失。（圖／翻攝自Google地圖）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

隨著碳排放量增加，全球均溫不斷上升，持續導致極地冰融。美國最新一份研究指出，若北美阿拉斯加州凍土持續融化，多種有毒物質將流入加拿大「育空河流域」（Yukon River）中，將導致流域中的魚類無法食用。

根據《路透社》報導，科學期刊《自然通訊》16日發表一份最新研究指出，依照目前的碳排放速度，育空河流域的永久凍土在融化到一定程度後，會使得凍土中原本冰封的有毒物質釋放到河中，將導致河內生物死亡或不適宜食用。

究人員發現，永久凍土中因含有大量水銀，預計到2050年當地的魚類水銀含量超過聯邦安全準則，到本世紀末水銀更將增加一倍，屆時這條貫穿北美的主要河系，所有水產包含魚蝦蟹等都將不再適宜人類食用。

▲永久凍土在融化至一定程度後，土壤中原本冰封的有毒物質將釋放至河中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

科羅拉多州國家冰雪數據中心謝弗（Kevin Schaefer）表示，育空地區發生的事情不僅影響居住在育空河的人們，更會影響整個地球。凍土融化釋放的水銀將從土地流向海洋，最終環繞世界。

不過，研究顯示目前情況仍有挽救的方法，若各國遵守2015年聯合國簽訂的《巴黎協定》，減少碳排放量，預計到本世紀末，水銀比現在僅增加14%，仍符合安全標準。