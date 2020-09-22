薪水10萬還是缺！過來人揭「做工」致命傷：像免洗餐具...趕快溜

▲在工地工作很辛苦。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

高薪自然容易吸引更多求職者，不過一名網友日前就拋出一個疑問，他提到在工地工作，月薪少說也有6萬元以上，與其他職業相比，已經非常高薪，那為何還會一直缺工呢？貼文一出，不少網友都分享了自己的看法，其中更釣出內行人點出問題的癥結點，直呼這行的生態若不改變，「再過幾年就沒人要做了！」

網友在PTT的Gossiping板上，以「工地好賺為什麼會缺工」為題發起討論，他先前得知工人的薪水大約落在6萬元至10萬元不等，比超商店員、加油站人員等的薪水高出許多，然而即便如此，卻還是沒什麼人願意在工地上班，因此他就相當好奇其中原因。

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▲原PO好奇，為何做工地高薪卻缺工？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「一個不小心就GG了」、「整天曬太陽，皮膚癌危險群」、「衣服濕了以後從沒乾過直到收工」、「勞力活啊，不是每個人都適合」、「那是師傅的價格」、「最好是好賺，誰說的」、「工地危險性超高」、「抽成抽很兇，30天不休息才有錢吧」、「噪音影響聽力」。

此外，貼文也釣出另名內行人回文，他在文中透露，現在不只找不到師傅，就連營造廠工程師也找不到人，事實上，除了抽成外，多數年輕人都不想在髒亂、勞累又危險的地方工作，加上工時長，公司卻未必會給加班費，即便提出勞檢也可能沒用，「反正每年畢業生這麼多，像免洗餐具用了丟」，根本沒差。

▲▼過來人點出問題癥結點。（圖／翻攝自PTT）

這名內行人還指出，工地的辛苦之處實在太多，除了風吹雨淋、曬太陽，還要承受很大的壓力，且意外事件也不乏，他也時常在工作時體會到生命的脆弱。他直言，如果這行的生態不改變，未來只會越來越缺工，而他目前也培養第二專長，準備離開這個領域。