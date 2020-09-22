疫情趨緩外送平台魅力不減　月刷卡商機超過10億元

▲Uber Eat美食外送平台配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

根據聯卡中心今（22）日公布一份《疫情下，你是餐飲外送一族嗎？餐飲外送平台信用卡消費大數據分析》報告顯示，隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情3、4月達到高峰，外送平台的刷卡情形也達到了歷史的巔峰，但是隨著疫情趨緩，外送平台的魅力仍然存在，刷卡筆數仍維持440萬以上、金額每月仍維持在10億元以上，仍維持高檔並未趨緩。

聯卡中心為了瞭解外送平台的發展，再度發布外送平台的報告，根據聯卡中心的調查，今（2020）年3月開始疫情影響加劇，外送平台的消費筆數掀起一波高峰，3月份達439萬筆，較2月份成長76%、消費金額達到8.52億元；到了4月更是超過600萬筆，創下歷史新高，較前年同期成長7.3倍，也較3月份成長近四成，消費金額更超過12.6億元，較3月成長近五成，與去年同期相比也成長超過四倍、且也同樣創歷史新高，與全國餐飲業的消費趨勢呈現兩極化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著國內疫情趨緩，民眾逐漸恢復正常社交活動，2020年5、6份外送平台交易筆數雖沒有再創新高，但每月消費筆數均超過440萬筆以上，相較於3月份並未出現大幅下滑的現象，相對於疫情前仍然處於高峰。

而2020年5、6月份每月消費金額仍達10億元以上，似乎並未因疫情趨緩而大幅滑落。

▲外送平台刷卡筆數、刷卡金額變化。（圖／聯卡中心提供）

聯卡中心分析，新冠肺炎疫情的爆發，促使宅經濟發燒，確也給了餐飲外送平台絕佳的發展機會與成長動力，在嚴峻的疫情推波下，一方面民眾的餐飲外送需求增加，增加了新顧客群與使用次數，一方面餐飲業為了生存，也加速轉型紛紛導入外送的服務，間接豐富了餐飲外送平台產品的多樣化，奠定了未來持續發展的基礎，因此在疫情趨緩時，客戶在平台上的消費並未退燒，不致業績大幅下滑。