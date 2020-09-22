深藍海水藏生態死訊！北極冰融加速　「吸收太陽輻射」成暖化推手

▲北極冰山縮小，氣候變遷漸漸明顯影響人類生活 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北極圈氣候暖化導致覆蓋北極海的冰層大幅縮小，科學家今天表示，今年覆蓋值來到40年來第2低，為氣候變遷迅速改變北極地帶的另一個跡象。

路透社報導，美國國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center）研究人員說，根據衛星紀錄，今年度海冰面積最小值落在9月15日，只有374萬平方公里，是40年前有紀錄以來，海冰面積第2次低於400萬平方公里。

美國國家冰雪資料中心冰河學家穆恩（Twila Moon）說：「海冰持續維持在低點，實在叫人沮喪。不過，遺憾的是，這並不令人意外。」

北極圈海冰覆蓋值最低紀錄為341萬平方公里，是在2012年一場季末氣旋風暴導致剩下的海冰解體後發生，而研究人員近期觀察到的海冰面積其實已與這項紀錄相去不遠。

美國國家冰雪資料中心表示，受到西伯利亞熱浪產生的熱空氣影響，今年海冰在8月31日到9月5日這6天期間縮減速度之快，超越有紀錄以來任何一年。

另一個科學家團隊7月發現，沒有人為的氣候變遷，幾乎不可能掀起西伯利亞熱浪。

北極圈海冰消失時，會暴露出一塊塊深色的海水，而深色海水會吸收太陽輻射，而不是將輻射反射回大氣，進而加劇全球暖化，這也解釋了為什麼北極地帶過去30年暖化速度比地表其他地區快上兩倍多。

極地野生動物專家兼北極圈嚮導佛曼（Tom Foreman）說，海冰消失也對北極野生動物造成威脅，北極熊、海豹、浮游生物與海藻等無一倖免。

氣候暖化除了敞開夏季北極海域，也消融加拿大與格陵蘭北極大陸上的冰層，流入周遭海域。而冰層融化速度愈快，全球海平面上升的速度也愈快。

穆恩說，鑒於北極圈暖化會衝擊全球氣候模式，各地都不應等到海冰值再創新低，才展開行動力抗氣候變遷。

穆恩說：「如果不想在未來看到更多紀錄，我們就應該盡最大努力改善汙染廢棄的排放。」