外資終結連9賣喜迎淨流入　法人看台股後市有2大亮點

▲台股上周雙喜臨門，不僅終結連9周外資流出，迎來9.9億美元的外資淨流入。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股上周雙喜臨門，不僅終結連9周外資流出，迎來9.9億美元的外資淨流入，為新興亞洲中相對高的國家，且受惠新台幣強漲，股市繳出一波1.6%周漲幅，成為新興亞股中相對績優的市場，法人表示，近期市場有2大亮點，包括綠能發展、蘋果供應鏈等，後市值得期待。

中信投信表示，從9月以來，受美股修正連累，新興亞股也遭逢波折，但除了台股外，仍有2個市場受外資追捧，分別是印度、越南。不過，印股上周僅以平盤收場，越股則繳出次於台股的1.3%漲幅。

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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近來市場有2大看點，其一是綠能發展；根據華爾街8月底的報導，大陸過去數年靠國家補貼大力發展太陽能，但今年補貼力道大減，只剩去年的一半，而離岸風電補貼則到今年底為止，但大陸對綠能的需求預計仍將持續攀升。

周俊宏認為，大陸綠能產業少了官方扶持，台廠競爭力大增，近幾個月太陽能原料多晶矽、乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）都紅到缺貨，後市頗值得期待。

另一亮點是蘋果供應鏈，周俊宏指出，近期蘋果新品發表會主要是原有產品的升級，主要看點仍是在稍晚面市的iPhone 12系列，由於華為出貨減緩，iPhone可能接收其在高階手機的市占率，今年以來部分蘋概股尚未有表現，未來應具補漲空間。長期來說，也看好遠距工作、戶外健身相關產業。