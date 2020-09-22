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Q4靠連假消費支撐內需　人力銀行：資方樂觀度連兩季反彈

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▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲yes123求職網指出，企業對Q4景氣持謹慎保守看法。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊，相對台灣而言疫情雖然趨緩，但接下來第4季的經濟是否有復甦跡象，yes123求職網也特別針對第4季景氣暨勞動市場趨勢調查結果顯示，資方樂觀度連2季反彈，勞方悲觀度也有下降趨勢。

根據yes123求職網調查發現，與第三季相比，展望第四季景氣，企業樂觀度緩步上揚，即使還有55.1%持平看待，樂觀的比例為23.3%，悲觀的佔21.6%，把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+1.7%，去年同期則為+7.7%；相較上一季「淨樂觀比例」是+1.3%，以及第二季的-10.2%，企業「樂觀度」連兩季出現反彈走勢。

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相形之下，對於Q4景氣，上班族更加謹慎面對，持平看待的有62.3%，樂觀的佔12.2%，悲觀看待的有25.5%，將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為-13.3%，去年同期則為-8.4%；相較Q3調查的-18.8%，以及Q2的-37.3%，勞工悲觀度呈現連兩季縮減趨勢。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，內需廠商需依靠第四季的「連假消費」力道支撐，才有可能保持業績溫度；外銷廠商受到全球市場影響，則期盼有轉單效應加持，還有官方紓困方案的支持；受限於無法預測疫情何時結束，苦撐中的企業主對未來營運，態度持續「保守謹慎」。

楊宗斌也認為，實施「無薪假」(減班休息)的人數、家數，尚未有趨緩狀況，勞工們更擔心在農曆年前，將面臨「縮編潮」，或「無年終尾牙」的窘境，紛紛提高職場危機感，所以對於歲末景氣，看法都不會太樂觀，可能還要「開源節流」度過財務難關。

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