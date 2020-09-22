泰航路邊擺賣「雙胞胎」　人龍擠爆門口…凌晨4點半就來排隊搶

▲泰航在售票處門口設立路邊攤售賣小吃 Patong Go。（圖／翻攝自Facebook／THAI Catering）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎疫情來襲導致百業蕭條，航空業和觀光業更是首當其衝，不過泰國國際航空最近使出「逆境求生術」，利用地段優勢，在位於曼谷商業鬧區的是龍（Silom）售票辦事處前擺起路邊攤賣早點，意外獲得不錯的反響，讓泰航的收入短短幾天就增加了超過300萬泰銖。

▲泰航販售的 Patong Go 形似油條，因為口感酥脆深受大眾喜愛。（圖／翻攝自Facebook／THAI Catering）

綜合媒體報導，泰航路邊攤只在平日上午營業，賣的食物也只有泰國的國民平價美食「Patong Go」。這是一種類似台灣「雙胞胎」的食物，以其麵團外皮酥脆爽口而深受大眾喜愛。泰航旗下航空食品公司 THAI Cathering 臉書指出，路邊攤的「Patong Go」銷售得非常好，照片可見排隊購買的人龍擠滿售票處門口的人行道，當天的第一位顧客甚至早上4點半就到場排隊購買。

▲ 泰航售賣小吃 Patong Go反應良好，顧客一早就到辦事處門口排隊購買。（圖／翻攝自Facebook／THAI Catering）

據泰國當地媒體報導，由於泰航擁有專業的主廚團隊，因此他們的飛機餐一直都深受好評，甚至還有「世界上最美味和最精緻的航空餐之一」的美譽，每年能為泰航創收達89億泰銖（約新台幣82億元）的收益。

▲THAI Catering 臉書放上 Patong Go 的照片，宣布將擴大經營。（圖／翻攝自Facebook／THAI Catering）

泰航在「Patong Go」開賣的短短3、4天內，收入就增加了超過300萬泰銖（約新台幣200萬元）。THAI Cathering 隨即宣布，未來將擴大路邊攤的經營，增加更多販售據點，並增長營業時間。除了小吃攤外，泰航日前也開設地面餐廳，販售與機上餐點一樣的美食。