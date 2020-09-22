訂麥當勞來超商領　統一超打造外送平台「來客估成長一成！」

▲7-ELEVEN與麥當勞首創速食店「外送店取」創新服務。(圖／統一超提供)

記者林淑慧／台北報導

疫情帶動外送商機，超商業者也搶進。統一超商今（22）日宣佈攜手速食龍頭麥當勞，限時推出期間限定的「外送店取」服務，提供消費者更多元便利數位體驗，持續打造被消費者依賴的服務平台，預期可帶動合作門市單店來客成長一成以上。

依據經濟部統計，2018年全台餐飲業營業額達4745億元，外送占比約5％，相當於237億元商機。7-ELEVEN表示，看好外送市場竄紅，耗時半年建置一套全新的運作模式—「外送店取」服務，以網購到店取件的概念為發想，消費者只需前一天中午前至ibon機台預訂餐點，隔日即可至原門市取餐，就近享用名店美食。

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▲7-ELEVEN與麥當勞首創速食店「外送店取」創新服務。（圖／統一超商提供）

繼與五星飯店晶華酒店集團、連鎖餐飲龍頭王品集團合作外送店取後，統一超商今天再度宣佈與速食龍頭麥當勞在商品和數位服務上進行合作，限時推出期間限定的「外送店取」、「LINE酷券限定炸鷄腿」兩項服務。

統一超主管表示，7-ELEVEN「外送店取」服務架構創新餐飲服務平台，消費者在接受外送服務時注重隱私需求及講求簡單便利，領先市場推出便利商店門市到店取餐的服務，消費者在等候餐點的過程可以便利挑選商品，從飲料到零食甚至鮮食，一站購足所需，預估將能帶動來客成長一成以上。

7-ELEVEN表示，因應數位消費體驗創新需求，持續投入數位轉型並不斷嘗試各項做法，此次與麥當勞攜手合作，藉由「外送店取」與「數位換粉」雙策略，期望掌握雙方通路及商品優勢，將線上消費者導入線下實體門市，更能在後疫情時代挹注營運表現。