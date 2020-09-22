23號凌晨登場！特斯拉電池日「3大亮點」搶先曝　超狂電池要來了

▲電池日藏3大亮點。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

特斯拉（tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日在推特預告，電池日將在美西時間22日下午1時30分（台北時間23日凌晨4時30分）推出許多令人振奮的產品，外媒也整理出此次活動必看的3大亮點。

1.特斯拉自製電池

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特斯拉在內華達州有家巨型電池工廠，為Model 3和Model Y款電動車提供鋰電池，但事實上，特斯拉並未自製電池，多年來該公司都外包給Panasonic。但隨著特斯拉發展自己的電池技術，且打算賣給其他家電動車公司後，狀況就變了。

馬斯克可能分享特斯拉秘密內部電池生產「Roadrunner」的相關訊息，遭洩漏的照片顯示，特斯拉自製電池的體積是目前Model 3和Model Y款中使用的Panasonic 2170電池的兩倍。

▲特斯拉電池多年來都外包給Panasonic製造。（圖／路透社）

2.「百萬英里」電池

特斯拉正開發超強動力的電池，使電動車持續行駛100萬英里（約161萬公里），並大幅增加電池的使用年限，不需要充電，甚至可以將飛機帶離地面。

根據路透社5月報導，特斯拉一直與中國電池巨擘寧德時代（CATL）合作開發「百萬英里」電池。透過利用CATL的磷酸鐵鋰電池，能使特斯拉可將每千瓦時的成本降低到100美元以下，代表未來特斯拉汽車可能更便宜。

3.皮卡Cybertruck

自從特斯拉去年11月推出原型車後，這種外觀奇特的車款消息一直很少。隨著電動車市場日趨興盛，Nikola、Rivian、Lordstown、福特也加入電動皮卡車競爭行列。

馬斯克在採訪中表示，如果皮卡Cybertruck銷量不佳，可能考慮製造「普通卡車」，尤其是在海外消費者可能對皮卡不買單。