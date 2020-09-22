母親喪禮父親突然被大樹壓死　6歲童「瞬間變孤兒」哭倒奶奶懷中

記者李振慧／綜合報導

泰國一名男子近來痛失愛妻，沒想到在為對方舉行喪禮時，一棵高達20多公尺的大樹突然倒下，他被壓中後當場身亡，在場親戚們全被突如其來的情況嚇到，立即想辦法救人，他的6歲兒子意識到自己變成孤兒，傷心抱著奶奶大哭詢問「為什麼爸爸和媽媽一起死了」。

這起不幸事件20日發生在拉廊府(Ranong Province)一座寺廟中，30歲男子阿尼克(Anek Phong Phongchan)當時正在幫已逝的29歲妻子舉辦喪禮，由於下起了大雨，他與朋友們圍在火爐旁聊天，沒想到附近大樹突然倒下剛好砸中了他。

友人表示，有親戚發現阿尼克被樹壓中，立即拿著電鋸想要把人救出來，然而急救後對方仍不幸身亡，對方的6歲兒子得知雙親皆離開人世，傷心地趴在奶奶懷中哭泣，情緒比較穩定後才到母親墳前祭拜，並且也為剛離世的父親點了一炷香，場面看起來十分心酸。

警方為了查明死因，目前已將阿尼克的遺體送去進行驗屍，之後將與亡妻的遺體葬在一起，6歲兒子則交由祖父母撫養。祖父表示，兒子原本是家中經濟來源，現在兒子與媳婦都死了，從事園藝工作的他每月收入十分微薄，之後不曉得該怎麼養活一家人。

▼男子為妻子辦喪禮時，突然被大樹壓死。（圖／示意圖／達志影像）

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