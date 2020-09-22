皮膚「神秘小點」5小時整條腿發黑　27歲女7天動8次刀救命！　

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記者李振慧／綜合報導

英國一名女子被不明小蟲叮咬後，腿部出現一個小點，她一開始不以為意，沒想到5小時後卻徹底改變她的生活，腿部因為受到感染組織壞死變黑，讓她在7天內進行8次手術才總算保住一命。

英國《鏡報》報導，來自布里斯托爾(Bristol)的27歲女子韋伯(Rhea Webber)，被不明的小蟲咬傷後意外引發嚴重皮膚感染，她表示，「我記得腿上有一個小斑點，結果小斑點開始發炎，最後變成可怕皮疹蔓延我的整條腿」。

韋伯就醫後發現罹患壞死性筋膜炎（俗稱食肉菌感染），這種罕見的細菌感染會影響皮膚下的組織，除了導致截肢嚴重還有可能喪命，「醫生說，如果我再晚幾個小時就醫，我可能無法活下來」。

為了防止皮膚組織繼續受到感染，韋伯在7天內便進行了8次手術，留院治療6星期後才終於能夠出院，不過仍要面對漫長的復健之路，「由於臥床太久導致肌肉萎縮，我必須重新學習走路」。

韋伯表示，直到現在她還是不知道自己為何染病，「我覺得是被蟲咬的，所以醫生一直問我是否有出過國，但是我沒有」，希望藉由分享自己的故事能夠提醒大眾提高警覺，「我如果一直忽略症狀，今天人就不在了，希望其他人如果注意到皮膚有異狀，也能立即採取行動」。

▼女子為了切除皮膚感染，7天內做了8次手術。（圖／示意圖／達志影像）

