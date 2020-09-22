戴永輝收購5有線系統聽證會　強調不仿效目前紛爭來源的頻道代理



▲戴永輝收購南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬戶經營權，NCC於9月22日舉辦聽證會（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



大豐媒體集團大股東戴永輝申請收購南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬戶經營權，NCC22日高規格舉辦聽證會，代表收購方的律師謝穎青強調，此案參與方不會去仿效，進行目前業界紛爭來源的垂直整合頻道代理業務，因為現在市場的情況，也不允許本次交易的結果是朝向妨礙公共利益實現的水平與垂直結合。



戴永輝是在今年初與亞太電信董事長呂芳銘取得合作協議，將收購呂芳銘擁有的Dynami 股權，間接取得荷蘭商「TBC」及「HARVEST」在台投資的5家有線電視系統約72.46萬戶經營權。NCC已在日前舉行公聽會，22日則是進行相關利害人與鑑定人聽證會。



聽證會針對國家安全、產業健全發展、公平競爭，買賣雙方長期經營目標、持有及轉移目的，以及資金來源、本案最終受益人，是否與電信業者、頻道代理業者、OTT業者、硬體業者有合作規劃？等等聽取關係人陳述。





▲大豐有線電視大股東戴永輝透過「大大數位匯流」公司併購台灣5家有線電視系統經營權上層公司Dynamic65%股權結構圖（圖／翻攝公聽會資料）



多數與會者對此案均持正會看法，認為符合現行市佔規模的法規上限，且合併案成立後市占率達19.37%，可能對於新的大豐集團的話，跟目前前兩大有線電視集團富邦、中嘉的競爭會居於比較有利的競爭位置。在三強鼎立的情況下，對整個有線電視產業是更有利。



靜宜大學傳播學系教授李明穎提醒，有報導指此交易案背後疑似由富邦集團出資，提醒NCC應徹底清查此交易案的確實資金來源為何？清查凱擘或中嘉是否透過其他方式參股，或是私下合作的可能性，包括資金往來與整合，反而造成未來市

斷的風險。



代表投資方的律師謝穎青表示，本案買賣雙方代表人呂芳銘、戴永輝都是國內產業知名的實業家，在我國經營上市公司遵循公司治理原則，買方資金來源規劃為大大數位匯流於本案經許可實行後辦理現金增資，由母公司「大無畏全球投資控股股份有限公司(下稱大無畏全控)」全額認購大大數位匯流增資發行股份。



▲戴永輝收購南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬戶經營權，NCC於9月22日舉辦聽證會（圖／記者陳世昌攝）



大無畏已取得本國的國泰世華商業銀行必要金額的授信額度，足以充分滿足大大數位匯流之增資需求。國泰世華商業銀行自大無畏全控徵得上市公司股票質押，按照銀行法及銀行內部有關擔保品規定之核貸原則，審查授信戶還款能力，據以核貸。從而大大數位匯流得以增資之資本在本案經許可實行後辦理受讓股份交割，資金來源明確，不僅無違有線廣播電視法之黨政軍條款限制，更排除所謂中資介入疑慮。



也有學者關切的此案未來垂直經營的發展，可能造成不公平競爭？謝穎青表示，此案參與各方是國內有線電視目前垂直整合情況下的弱勢，NCC、公平會仍在處理爭議調處中，弱勢者的結合會不會導致弱勢者向前看齊也去學垂直整合？這在NCC、公平會目前的審查進行中，都有肯定的回答：法規遵循、公司治理，所以不會去仿效，繼續進行垂直整合，因為現在市場的情況，也不允許本次交易的結果是朝向妨礙公共利益實現的水平與垂直結合。

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