CNN大讚台灣防疫領先全球　曝「這2字」是成功秘訣！

▲《CNN》報導大讚台北街頭人來人往,絲毫感受不到世界疫情嚴峻。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

美國有線電視新聞網《CNN》報導大讚台灣控制新冠病毒的成果領先全球,指出台灣防疫成功的秘訣就在於「速度」,現在更打算搶先規劃如何在世界疫情下重新開放。外交部長吳釗燮受訪時表示,關鍵在於「坦承面對危險」,政府的每日簡報讓一切公開透明。

《CNN》國際版網站22日以頭版刊登一篇「台灣是世界防疫的領頭羊,現在更領先世界企圖邁向重啟」的報導,大力讚揚台灣控制病毒擴散的能力,走在台北街頭絲毫感受不到大流性病正肆虐全球,就像「回到了過去」疫情還沒爆發時的日常。全球感染人數已突破3100萬,而台灣這個與最早爆發疫情的中國僅距離130公里的島嶼卻只有約500個確診病例、7人死亡。

報導點出,台灣防疫的成功秘訣在於「速度」,啟動中央流行疫情指揮中心協調各部門。武漢班機禁飛、中國入境旅客強制篩檢,這一切都發生在1月23日武漢封城之前,3月更全面禁止外國旅客入境。史丹佛大學政策結果與預防中心主任王智弘博士(C. Jason Wang)表示,台灣傾向於採取保守的行動,「在還不清楚病毒如何傳播的時候,他們說『我們無論如何都要戴口罩』,結果證明他們做對了。」

▲疫情指揮中心記者會。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

外交部長吳釗燮受訪表示,另一個成功的關鍵是「坦誠面對危險」,我們每天,有時是一天兩次的每日簡報,以非常透明的方式向民眾報告疫情發展,民眾就會對政府處理此事產生信任,這種信任有助於確保人們戴上口罩、勤洗手及遵守隔離。

▲外交部長吳釗燮。(圖/記者林敬旻攝)

報導提到,為了嘗試加速重啟,台灣6月就已針對來自低、中風險地區的商務旅客實施,登機前先接受檢測,在隔離日的第五天接受檢測,通過之後就不用隔離,直接進入兩周的自我監測。

王博士認為,台灣積極尋求在疫情下重新開放的新科學以成為世界楷模,並建議台灣嘗試更短的檢疫期,來管理入境者,「他們已經針對商務旅客實施了我建議的方式,那麼為什麼不讓所有人都這樣做呢?」

王博士補充,台灣政府目前正在考慮與史丹佛大學進行一項國際旅行研究,來試驗較短的隔離期和更頻繁的檢測是否有效,希望透過研究抵台旅客的檢疫成效,逐步達成重振全球經濟的「旅行走廊」。

「旅行泡泡」(Travel Bubble)或「旅行走廊」(Travel Corridor)是未來針對疫情應對良好的國家或地區的新措施,就像把兩地包在一個安全的泡泡、走廊中,區域內的移動可以免除某些檢疫手續,以振興國際旅遊觀光業。

報導也重申,在日後某個時刻,我們仍然需要重新打開世界交流,即使有了疫苗,它也沒有100%的保護。

In Taiwan, there are few signs that the world is in the grip of a raging pandemic.

As global Covid-19 cases surpass 30 million, residents of Taipei seem relaxed in the knowledge there has been only one suspected local transmission case since mid-April.https://t.co/wshRWAhctZ