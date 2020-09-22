一上場就脫光！節目找5裸男女「超前性教育」　兒童尬臉問：你喜歡自己的下面嗎

▲丹麥一電視節目請來5裸體男女給孩子上性教育課。（圖／翻攝自推特@PimpMasterYoda1）

記者陳亭伃／綜合報導

孩子的教育不能等，但往往在性教育上，卻讓父母卻步不知如何開口。日前丹麥一檔電視節目《超級脫衣》（Ultra Strips Down）製作了一個性教育單元，讓一群11～13歲的小孩直接面對全裸的成人身體，並且自由提問，播出後震驚全國，不少觀眾認為：「這樣的方式根本不算教育」。

根據英國《太陽報》報導，該節目出現了新單元，找來10多位11～13歲的孩子，並且讓5名成年男女在孩子面前全裸，談論成年人的身體與私密部位，製作單位表示，這是想要培養孩子對於身體的自信。但不少觀眾在觀看一集之後，直呼根本就是在殘害兒童的眼睛。

節目製作單位表示，希望孩子們可以透過節目知道，平時普通人的身體，與我們在社群網路上「刻意製造」的美好樣貌不同，有90％的人都是這樣的體態，「身體的自我認同非常重要」。但是節目中，孩子所提問的問題，卻讓觀眾或是為人父母的網友難以接受，其中包括：「你對你的私處滿意嗎？」等不太適合性教育的問題。

丹麥右翼政客斯卡魯普（Peter Skaarup）表示，這樣的性教育方式，對於孩子們而言還太早，很多事情在腦海中確實會有疑問，但是這樣的方式並不恰當。

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