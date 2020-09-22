鈔票滿到洞口！他曬「殺水桶」過程療癒炸　超高金額曝光

▲原PO先前曾分享他的原始存錢法。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

存錢的方式百百種，有些人習慣存銀行，也有些人覺得放在家裡比較安心。一名網友先前分享了自己的「原始存錢法」，他利用超大塑膠水桶來存錢，除了2大桶的銅板外，還有1桶裝滿了鈔票，數量多到快要滿出洞口；原PO近日也開始整理這些錢，想不到裡面的金額竟高達28萬元，而他也向記者透露自己將如何花用。

原PO日前在「存錢公社」PO出3個大水桶的照片，大秀自己的原始存錢法，仔細看就會發現，他將50元硬幣獨立裝一大桶，1元、5元、10元也裝一桶，至於鈔票則統一裝在另一桶；鈔票那桶除了滿滿的100元外，裡面也有零星的500元、1000元，甚至2000元大鈔，總張數多到快要滿出洞口。

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▲▼原PO近日已經「殺水桶」了。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

這張照片在先前就曾引起騷動，不少網友們紛紛猜測裡頭一共有多少錢，其中就有人估計加起來應該至少有30萬元。原PO近日已經「殺水桶」，並將鈔票一綑綑綁好、銅板也一袋袋裝好，經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，原PO大方表示，裡面的金額高達28萬元，而這些錢則花了他約2年的時間才存到。

原PO也在「存錢公社」詢問這些錢「要投資什麼好？」網友則紛紛留言回應，「投資我」、「買ETF」、「數錢的影片太療癒了」、「是發財的照片」、「無痛存錢法！強迫儲蓄！數錢很療癒」。事後，原PO也向記者透露，這筆高達28萬元的現金將被他拿來「投資」在公仔上。

▼大水桶內的總金額高達28萬元。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）