買3筆6年儲蓄險！　「年繳170萬」他每天省吃儉用：年存80萬

▲原PO不愛冒險，選擇購買儲蓄險。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

該如何規劃儲蓄與理財，一直都是許多年輕人好奇的議題，有些人會買股票投資，有些人則走保守路線。一名男網友分享自己儲蓄險的心得，存了3筆6年的儲蓄險，加在一起滿期總額高達260萬元，利息每年約21萬元，許多網友看完後紛紛大讚「真的很厲害」。

原PO在臉書「存錢公社」發文，單身且沒有買房不需要繳房貸，也不用給孝親費，因為不愛冒險，所以選擇購買儲蓄險，總共買了3筆，「一筆明年到期大約500萬元，期滿利息每年11萬2500元；第二筆再五年到期大約250萬元，期滿利息5萬2000元；第三筆再五年到期大約存260萬元，期滿利息4萬5000元。」

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▲原PO雖然有時覺得高報酬很誘人，但認為一點一滴的存錢也很棒。（圖／pixabay）

原PO坦言，雖然大家都說股票、基金、房地產很好，儲蓄險會越存錢越少，看到家人7%領股息，雖然很誘人，「但是我就愛不用花心思就有利息進帳的生活，每天沒有壓力過生活，價值也超過21萬元了吧」，生活很簡單平常也沒有大筆的開銷，賺多少花多少，剩多少存多少，「中年大叔標準宅男，所以才能這樣存錢 」。

貼文一出後，有網友也認為儲蓄險很棒，「儲蓄險本來就是保本的東西，利息低但風險低，一堆新手整天叫人家賣掉買其他工具，真心覺得好笑，好像都不用風險的」、「+1，我也不想冒險的人，一年期滿利息1400美金（4萬556元）」、「恭喜！向您看齊，儲蓄險就是懶人理財最佳工具之一」。

也有不少網友發現，原PO儲蓄險年繳金額很高，因此才有這麼高的利息，「那是你本金大」、「1筆500萬元一個月要存多少？不是一般上班族存的起的，更不用說利息了」。原PO則在留言區透露，「500萬儲蓄險，一年存80萬元，一年繳170萬元。」