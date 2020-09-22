韓國製新冠篩檢試劑大出包！30多人偽陽性　美馬里蘭州決定停用

▲美國馬里蘭州長與其韓裔妻子今年4月召開記者會，宣布從南韓購入新冠篩檢試劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發，南韓成為繼中國大陸之後確診數大量暴增的國家；然而在當局迅速應對之下，短時間內大量產出篩檢試劑，在全球試劑嚴重不足之際銷往各國，美國川普政府也曾向南韓求援。在控制住暴漲的病例數後，文在寅政府引以為傲，將之稱為「K-防疫」，堪稱是全球防疫上的模範國家。

不料，近日有美國媒體接連報導，南韓出廠的新冠篩檢試劑「出大包」，療養院30多人連續被驗出偽陽性，然而其他篩檢結果卻皆呈現陰性。被韓媒稱之為「韓國媳婦」的馬里蘭州共和黨州長霍根（Larry Hogan）於4月疫情爆發初期透過韓裔美籍妻子有美（Yumi Hogan，韓國名為Yumi Kim）、南韓外交部與大使館牽線，以900萬美元購入50多萬份篩檢試劑，如今決定停用。

根據美國電視台「WBALTV」當地時間18日報導，馬里蘭州內療養院所採檢的試劑樣本中，高達30多例被驗出陽性；然而送往馬里蘭大學醫學院研究室再度篩檢，結果卻皆呈現陰性。

▲馬里蘭州長霍根與其妻子有美。（圖／達志影像）

而馬里蘭州發行量最大的《巴爾的摩太陽報》（The Baltimore Sun）也於該日報導，南韓生技廠「LabGenomics」所生產的新冠篩檢試劑LabGun的精準性遭到州長質疑，多所療養院聯合表示該試劑篩檢結果皆呈現偽陽性；而馬里蘭州大學發言人更表示，根據巴爾的摩校區研究室針對該款試劑數千多件的檢驗結果，決定不再採用該款試劑，並以美國疾病管制與預防中心所研發的篩檢試劑替代。

不過根據韓媒《京鄉新聞》報導，馬里蘭州州長霍根旋即於當地時間21日透過發言人發表聲明來反駁當地報導，表示南韓生產的篩檢試劑LabGun並未發現任何問題，「在過去60天以來所使用的20萬份以上的試劑，目前兩處研究所在使用上毫無問題，非常成功、且頗具效果。」

對於停止使用篩檢試劑LabGun一說，霍根解釋，純粹是因為已漸入流感流行季節，才會與馬里蘭大學計畫改為採用能同時檢測出新冠肺炎與流感的篩檢試劑，未來將會持續使用LabGun。

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