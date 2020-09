他與Tinder正妹裸身交纏中　下秒廁所驚現持刀男...慘遭大卸11塊

▲印尼一名男子與交友軟體認識的女性在公寓歡愛時,遭到當場殺害。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張寧倢/綜合報導

印尼一名妙齡女子在交友軟體Tinder認識一名多金的建築業男性經理,就夥同男友誘騙他到一間公寓裡約會,還發生了性行為,沒想到正當兩人忘情歡愛之際,原就躲在浴室的女子男友突然開門衝出行凶。據警方調查,被害人遭磚頭猛烈敲擊3下後,又被捅刺7刀,屍體被切成11塊,棄屍在情侶新租的另一處公寓。

根據《鏡報》報導,這名女子和32歲男性被害人是在Tinder上認識,並約定好在雅加達租一間公寓共度5天。雙方於9日碰面後,聊了一會便開始發生性關係,正當兩人沉浸在魚水之歡的時候,女子男友突然從廁所拿著凶器現身將男子殺害。警察局長蘇賈那(Nana Sudjana)解釋,「用磚頭猛敲他3下,然後再用刀子刺了7下,直到他死去。」

蘇賈那表示,這對情侶作案動機是搶劫,32歲的男性被害人在一家建築公司擔任人力資源開發經理,經濟上很富裕,女子就將他誘騙到一間公寓,當時男友早已拿著一塊磚頭和一把刀躲在浴室裡,伺機行兇。

報導提到,兩人不知道該如何處理男子屍體,於是買了一把砍刀,開始在公寓內把屍體肢解成11塊,然後用塑膠袋包裹,裝入兩個背包和一個行李箱中,並用從死者帳戶提領出的現金預訂了一輛共乘車,將肢解的遺體帶到另一套公寓。

據報導,謀殺案發生後,這對情侶總共從被害人銀行帳戶中盜領了5000英鎊(約新台幣20萬元),用這筆錢買了一輛摩托車、黃金和貴重金屬,還租了一套公寓,正計劃要將遺體掩埋時,警察就找上門了。

警方表示,死者家屬12日提報失蹤,警方追查被害人行跡後,於16日在情侶新租的公寓內發現被肢解的屍塊,立即將兩人逮捕,男性嫌犯在緝凶過程中雙腿中彈。目前這對情侶嫌犯被指控預謀殺人與盜竊罪,如果最後謀殺罪成立,他們將面臨死刑。

