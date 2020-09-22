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他與Tinder正妹裸身交纏中　下秒廁所驚現持刀男...慘遭大卸11塊

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲印尼一名男子與交友軟體認識的女性在公寓歡愛時，遭到當場殺害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

印尼一名妙齡女子在交友軟體Tinder認識一名多金的建築業男性經理，就夥同男友誘騙他到一間公寓裡約會，還發生了性行為，沒想到正當兩人忘情歡愛之際，原就躲在浴室的女子男友突然開門衝出行凶。據警方調查，被害人遭磚頭猛烈敲擊3下後，又被捅刺7刀，屍體被切成11塊，棄屍在情侶新租的另一處公寓。

根據《鏡報》報導，這名女子和32歲男性被害人是在Tinder上認識，並約定好在雅加達租一間公寓共度5天。雙方於9日碰面後，聊了一會便開始發生性關係，正當兩人沉浸在魚水之歡的時候，女子男友突然從廁所拿著凶器現身將男子殺害。警察局長蘇賈那（Nana Sudjana）解釋，「用磚頭猛敲他3下，然後再用刀子刺了7下，直到他死去。」

蘇賈那表示，這對情侶作案動機是搶劫，32歲的男性被害人在一家建築公司擔任人力資源開發經理，經濟上很富裕，女子就將他誘騙到一間公寓，當時男友早已拿著一塊磚頭和一把刀躲在浴室裡，伺機行兇。

報導提到，兩人不知道該如何處理男子屍體，於是買了一把砍刀，開始在公寓內把屍體肢解成11塊，然後用塑膠袋包裹，裝入兩個背包和一個行李箱中，並用從死者帳戶提領出的現金預訂了一輛共乘車，將肢解的遺體帶到另一套公寓。

據報導，謀殺案發生後，這對情侶總共從被害人銀行帳戶中盜領了5000英鎊（約新台幣20萬元），用這筆錢買了一輛摩托車、黃金和貴重金屬，還租了一套公寓，正計劃要將遺體掩埋時，警察就找上門了。

警方表示，死者家屬12日提報失蹤，警方追查被害人行跡後，於16日在情侶新租的公寓內發現被肢解的屍塊，立即將兩人逮捕，男性嫌犯在緝凶過程中雙腿中彈。目前這對情侶嫌犯被指控預謀殺人與盜竊罪，如果最後謀殺罪成立，他們將面臨死刑。

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