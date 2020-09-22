鬆一口氣！南韓單日僅增61例...流感疫苗「全國免費施打」將延後

▲中秋佳節將至，許多民眾前往首爾望遠市場採買貨品。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例連續3天維持2位數，疫情可望在中秋（추석，韓文稱秋夕）連假前達到緩解！然而境內醫療院所、校園等仍傳出零星群聚感染案例，加上感染途徑與時間不明患者仍佔總體比率達25%以上，若民眾中秋連假不自律、執意返鄉探親掃墓，甚至是前往江原道與濟州島等觀光聖地旅遊，還是有可能引發全國大流行。

根據統計，截至22日0時為止，南韓今（22）日上午9時30分共通報61起病例，與前日相比減少9例，其中51例為境內感染、10例為海外感染；目前南韓共累計23106例確診、388例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增36例（首爾佔20例、京畿道佔14例、仁川佔2例）；釜山新增5例；慶尚北道新增4例；江原道、忠清北道各新增2例；蔚山、慶尚南道各新增1例。

在新增的群聚感染案例中，首爾市江南區通訊販賣商「KT1Q」截至21日中午12時共累計13例；慶尚北道浦項市世明基督醫院累計4例。

而在先前的群聚感染案例，首爾市冠岳區運動中心「Sammo Sporex」累計10例；釜山市東亞大學累計12例；釜山市北區餐廳累計12例。

▲南韓2日起開放首都圈各級學校「到校上課」，根據年級維持一定比率。（圖／路透社）

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）於22日中央災難安全對策本部會議時表示，雖單日新增病例連日來降到2位數，但若考慮到周末篩檢樣本數減少等條件，還是無法掉以輕心，呼籲民眾在中秋連假前務必提高警覺。

朴淩厚提醒，在中秋連假前，宅配等物流貨量將會比往日多出30%，使得物流產業設施的感染風險提高，呼籲盡量減少公司餐廳、休息室、吸菸室內人群接觸。

另外，入秋後為流感流行期，為避免新冠肺炎與流感雙重感染，南韓政府首先推出流感疫苗免費施打，今年開放產後6個月至年滿18歲的嬰幼兒與青少年、孕婦、62歲以上老年人先行施打。

原本22日起首先開放國小至高中生、孕婦施打，然而南韓疾病管理廳表示，在疫苗流通的過程中出現疏失，因此將暫定延後施打疫苗日程，並委託食品醫藥品安全處檢查疫苗的品質以及使用上是否有安全疑慮。

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