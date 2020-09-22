面對台幣升值的新時代　謝金河：1990年曾升到25字頭

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

財訊傳媒董事長謝金河今（22）日發文，台幣向上升破29元關卡，一度來到28.935的新高價，有人說是衝破楊金龍防缐，台幣這麼強勢令人有點意外，但這是大家必須面對的新時代。

謝金河表示，今年外資賣超台股一點不手軟，到9月18日為止，外資賣超台股6328億元，外資賣超台股，也不斷地把資金滙出，按照過去經驗，台幣恐非大貶不可，但今年台幣不貶反升，這其中有幾個因素，一是美國聯準會降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，新台幣也不例外。二，外資滙出，但有更多的內資回流，導致央行努力阻升，但效果有限。三，美國對於台灣央行是否操縱滙率非常注意，這也使得央行不敢太過明顯操作外匯，台幣的升值變成難以抵擋的趨勢。

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謝金河指出，這麼一來，台幣升值一定會衝擊出口產業，過去台幣一升破30大關，產業人士一定會出來喊救命，這些年這個現象比較少見，但倚賴出口的工具機產業看起來壓力很大。要抵抗升值壓力，產業必須努力提升毛利率，努力升級轉型。二是，台幣升值帶來資金潮，對內需，資產有利。記得1990年新台幣一度升至25.56兌一美元！