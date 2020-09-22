　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

面對台幣升值的新時代　謝金河：1990年曾升到25字頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

財訊傳媒董事長謝金河今（22）日發文，台幣向上升破29元關卡，一度來到28.935的新高價，有人說是衝破楊金龍防缐，台幣這麼強勢令人有點意外，但這是大家必須面對的新時代。

謝金河表示，今年外資賣超台股一點不手軟，到9月18日為止，外資賣超台股6328億元，外資賣超台股，也不斷地把資金滙出，按照過去經驗，台幣恐非大貶不可，但今年台幣不貶反升，這其中有幾個因素，一是美國聯準會降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，新台幣也不例外。二，外資滙出，但有更多的內資回流，導致央行努力阻升，但效果有限。三，美國對於台灣央行是否操縱滙率非常注意，這也使得央行不敢太過明顯操作外匯，台幣的升值變成難以抵擋的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝金河指出，這麼一來，台幣升值一定會衝擊出口產業，過去台幣一升破30大關，產業人士一定會出來喊救命，這些年這個現象比較少見，但倚賴出口的工具機產業看起來壓力很大。要抵抗升值壓力，產業必須努力提升毛利率，努力升級轉型。二是，台幣升值帶來資金潮，對內需，資產有利。記得1990年新台幣一度升至25.56兌一美元！

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／立法院朝野一致同意！北院裁定續押3涉貪立委　
中秋4天連假天氣預測　下波鋒面來襲降雨熱區曝
快訊／高雄女上海返台　居家檢疫第5天在家中死亡
美神秘51區「黑色巨人」現蹤！座標曝光　UFO獵人揭外星科技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

面對台幣升值的新時代　謝金河：1990年曾升到25字頭

新台幣又見28字頭！早盤升值1.72角　來到28.986元

美股重挫！台股跌破百點　聯發科跌1.3%

全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易　德意志銀行案子最多

微軟砸75億美元買ZeniMax！Xbox拿下《上古卷軸》《異塵餘生》

SEMI：封殺中芯國際　美國每年損失超過1500億台幣

快訊／美股早盤全線大跌！道指狂跌620點　金融股拋售下挫

Smart智富／新版學保打造三贏局面

Smart智富／日額型vs.實支實付型　哪種醫療險保障佳？

影／穩賺0056！ETF專家曝「1招神操作」勝率100%　甜蜜進場點揭曉

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

樂天「挑戰用完」又2度上場抗議　 裁判開會改判...象迷怒：趕出去

面對台幣升值的新時代　謝金河：1990年曾升到25字頭

新台幣又見28字頭！早盤升值1.72角　來到28.986元

美股重挫！台股跌破百點　聯發科跌1.3%

全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易　德意志銀行案子最多

微軟砸75億美元買ZeniMax！Xbox拿下《上古卷軸》《異塵餘生》

SEMI：封殺中芯國際　美國每年損失超過1500億台幣

快訊／美股早盤全線大跌！道指狂跌620點　金融股拋售下挫

Smart智富／新版學保打造三贏局面

Smart智富／日額型vs.實支實付型　哪種醫療險保障佳？

影／穩賺0056！ETF專家曝「1招神操作」勝率100%　甜蜜進場點揭曉

馬英九連連看衰台美關係　蘇貞昌都無言：我不想批評了...

蕭美琴第一次當大使「沒搞清楚」　前外交官：別給美國製造麻煩

話變少記憶衰退　類澱粉蛋白正子造影發現早發型阿茲海默氏症

美「勇敢之盾」影片曝！　美軍「超級大黃蜂」太平洋上空發射飛彈

「45年沒見過2兒」老母告討扶養費贏了！　關鍵2原因出爐

廉價指甲油比油漆還毒！色素滲透「整片黃掉」3%美甲控小心了

快訊／國民黨團再佔議場　要求蘇貞昌為開放美豬「先道歉，再報告」

陸嗆「沒有海峽中線」　蘇貞昌籲：做為大國要負起責任

北海道成中國第32省？中資狂買「513個東京巨蛋大」土地

iPhone 12系列「新命名曝光」！ 爆料達人：將在10/13發表

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

財經熱門新聞

穩賺0056！ETF專家曝「1招神操作」勝率100%

館長投4000萬↑開保全公司　PTT正反戰翻

交客家女友！他怨年薪破百萬省爆

即／美股道瓊早盤大跌破620點

藏壽司跌破90元！投資人崩潰：去吃壽司郎

北市威力彩15.6億得主現身　買完彩券後隔一段時間才對獎

全球大銀行洗錢疑雲　德銀最多

微軟砸75億美元買ZeniMax！Xbox拿下《上古卷軸》

SEMI：封殺中芯　美年損逾1500億

是她！另一位15億得主現身　台彩曝外型3特徵

三大名師推薦熱門潛力股！EPS狂飆、原物料報價噴發...6檔報你知

蔡英文兩大政策令人刮目相看！謝金河讚「卓越的領導者」

台幣升破29元！現在能否進場買美元了？

美大選前該進場？專家曝「挑股建議」：買它絕對是好的

更多熱門

相關新聞

蔡英文兩大政策令人刮目相看！謝金河讚「卓越的領導者」

蔡英文兩大政策令人刮目相看！謝金河讚「卓越的領導者」

財信傳媒董事長謝金河於臉書發文指出，總統蔡英文的施政中，有兩大政策一開始大家都不看好，幾年後卻令人刮目相看，一個是離岸風力發電的綠能產業，一是都更。

謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

謝金河：中國補貼政策換對象　台灣被打趴的3個產業有機會復活！

謝金河：中國補貼政策換對象　台灣被打趴的3個產業有機會復活！

台積電市值再刷新高！　謝金河點出這座護國神山對台4大影響

台積電市值再刷新高！　謝金河點出這座護國神山對台4大影響

謝金河：大亨斥資5億元開新餐廳　這個城市將出現新變化！

謝金河：大亨斥資5億元開新餐廳　這個城市將出現新變化！

關鍵字：

謝金河

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

出門停特殊車位！特斯拉遭噴漆

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面