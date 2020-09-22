夏威夷「衝浪板」被捲走！奇蹟漂流8368公里　2年後現蹤菲律賓

▲夏威夷居民福爾特（左）、菲律賓男子布蘭蘇埃拉（右）分別在2018年與2020年與衝浪板合影。。（圖／翻攝自Facebook／Doug Falter Photography）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國夏威夷的35歲攝影師福爾特（Doug Falter）非常熱愛衝浪，2018年2月在歐胡島（Oahu）韋米亞灣（Waimea Bay）卻弄丟一塊珍貴的衝浪板。他原本以為再也找不回來，未料相隔2年，衝浪板竟奇蹟似地出現在5200英里（大約8368公里）外的菲律賓。

綜合CNN、《衛報》報導，福爾特表示，「我曾經設法站在這塊板子上，趕上我此生遇過最大的海浪。這就是它對我來說如此重要的原因」。他原本以為衝浪板會漂到考艾島（Kauai），或被當地漁民找到，但最終都無聲無息，「我看見照片時，簡直不敢相信……這可是5200英里遠」！

原來，衝浪板2018年8月，也就是福爾特失去板子後6個月，漂流到菲律賓南部的薩蘭加尼（Sarangani），被一位漁民撿起並輾轉賣出。新主人布蘭蘇埃拉（Giovanne Branzuela）是一名小學老師，因為非常想要學習衝浪，幾個月前花費2,000披索（大約新台幣2705元）從一位鄰居手中買下。

這塊客製化衝浪板橫渡太平洋後，顏色從淡藍色轉變為淺黃色，但削板師（board-shaper）卡森（Lyle Carson）的名字清晰可見。布蘭蘇埃拉出於好奇心，透過臉書聯繫對方，才發現循線找到福爾特，得知背後這一段曲折故事。

福爾特說，「我很開心衝浪板被交到一個想要學習這項運動的人手中」。他正在募集資金，把一些衝浪裝備跟幫助小學生學習英文的資料寄到菲律賓，預計一等到解除疫情旅遊限制，就要啟程拿回衝浪板，並給布蘭蘇埃拉一塊初學者使用的板子做為交換。

福爾特說，他非常期待前往菲律賓，親身指導布蘭蘇埃拉如何衝浪，「我認為這會是一個圓滿的結局」。布蘭蘇埃拉也很樂意物歸原主，「原來這是來自夏威夷的衝浪板，我自己都不敢相信……我目前可以戰時使用，我也告訴他，我會好好照顧它」。

- Feb 3rd 2018 I remember I counted seven good rides that session. After... 由 Doug Falter Photography 發佈於 2020年8月16日 星期日

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