我下課媽媽不在家！女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

▲網友回家聽到小女兒說媽媽不在家，發現事不對勁。（圖／示意圖／翻攝pakutaso）

記者陳亭伃／綜合報導

許多小家庭，生活上都會仰賴鄰居的守望相助，但若妻子都到「他人家」相助，可能就得注意了。一名國外的網友投書到《鏡報》表示，自己有天下班回家，聽著小女兒說自己一天發生的事情，提到下課返家時，發現母親不在家，男鄰居卻探頭出來說「妳媽等等就回家了」，男網友一聽發現事情不對，事後質問妻子才得知「早跟鄰居搞上了」氣到將對方趕出房子。

根據英國《鏡報》報導，化名史蒂芬（Steven）的網友投書表示，自己下班回到家，原本開心的聽著小女兒分享一整天的事情，卻聽到說下課之後返家，小女兒發現妻子不在家，去了鄰居家。聽到這段史蒂芬就發現不對勁，又問了更多的細節，小女兒才接著說，隔壁離居說：「妳媽媽等等就回家囉」。

這時史蒂芬內心警鈴大作，隔天問了妻子為何會跟鄰居在一起？還從對方家出來？史蒂芬的妻子一開始沉默不語，隨口想了事，但史蒂芬表示，「我們相處的時間已經14年，她說謊時我很清楚」。在瘋狂逼問下，史蒂芬妻子終於崩潰坦承，和鄰居有親吻、愛撫，但因為「感覺不對」所以一下就停止了。

史蒂芬聽到這，情緒崩潰「我知道她說謊，因為絕對不只只是接吻」，他一氣之下將妻子趕出家門，但後來想到還有孩子，於是又決定兩人接受婚姻諮詢，雖然想要彌補婚姻的問題，但漸漸地卻發現「我對她的像是一個朋友，而不是一個妻子」。

不少鄉民給予建議提到，「要先靜下心來思考，是否可能可以跨過自己內心的坎，才是真正的原諒」、「諮詢是一個過程，但最終要決定繼續與否也是看兩個人的想法」。

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