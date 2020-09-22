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川普擬26日提大法官人選　朝野意見兩極…黨員再跑票計劃泡湯

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▲▼民眾在緬因州的守夜活動中為已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）進行哀悼。（圖／路透）

▲美國最高法院大法官金斯柏格去世意外引起朝野兩黨就大法官提名爭論。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日才辭世，川普就宣布將盡憲法義務行使總統權力，審查5名女性被提名人的資格後，於25或26日宣布大法官提名人選。朝野對此各持不同意見，川普在總統大選中的對手拜登則認為，應該遵從金斯柏格的遺願，將大法官的位置懸空至總統大選結束為止。

路透社指出，川普先前曾在採訪中點名芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）和亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa），因此外界猜測大法官的繼任人選可能會在這2位女性法官中誕生。福斯新聞也證實，川普已和巴瑞特見面洽談此事。

▲▼川普總統近日於內華達州舉辦數場造勢活動。（圖／路透）

▲川普希望儘速通過大法官提名，卻遭民主黨大力反對。（圖／路透）

《星島日報》指出，川普在上任後已任命兩位保守派大法官，讓美國最高法院保守派與自由派的大法官在此前呈5比3的比例。因此，民主黨總統候選人拜登批評川普濫用政治權力之餘，還呼籲參議院共和黨人不要在11月大選前投票選出大法官，避免川普新任命的大法官將讓最高法院的派系呈一面倒的狀態。

表決候選人需要在100和參議院席位中至少獲得51票贊同後，總統心儀的候選人才可以當上大法官。共和黨目前在參議院的席位中占了53席，民主黨只有47席。在全體共和黨議員都投同意票的情況下，川普提名的人選要當上大法官應該不難。

然而，緬因州共和黨參議員科林斯（Susan Collins）與阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）日前公開表態，反對在大選前就宣布繼任候選人的提名。在失去這兩票後，若再有共和黨籍議員倒戈，川普致力在選前提名大法官的心願將難以實現。

▲▼麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／路透）

▲麥康諾支持川普的決定，卻被批在2016年時，不願意為即時任總統歐巴馬投票通過大法官提名。（圖／路透）

共和黨籍的麥康諾（Mitch McConnell）支持川普的決定並表示，目前距離總統大選還有一個多月的時間，共和黨執政任期也還未結束，參議院有足夠時間處理提名表決，因為前大法官史蒂文斯（John Paul Stevens）從被提名到表決通過只花了19天。麥康諾是參議院多數黨領袖，因此他擁有表決通過大法官提名的權利。

《德國之聲》指出，麥康諾的態度與之前截然不同。2016年2月，大法官史卡利亞（Antonin Scalia）辭世時，距離總統大選還有8個月，但當時的麥康諾以「歐巴馬任期即將結束」為由，拒絕對歐巴馬提名的最高法院候選人投票，讓聯邦最高法院大法官懸空1年之久。

▲▼舒默（Chuck Schumer）。（圖／路透）

▲舒默認為，通過川普的大法官提名將為美國帶來不良後果。（圖／路透）

共和黨在是否即時提名大法官候選人一事難有共識，反觀民主黨的立場則相對一致。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，一旦川普提名的保守派大法官上任，美國人民將從各個方面看到後果。

根據路透與Ipsos調查，包括許多共和黨人在內，約有62%美國人認為大法官的空缺應該由11月勝選的下任總統來提名。不過路透社指出，就算拜登贏得11月大選，民主黨也在大選中拿下參議院多數，川普及共和黨仍能在新總統及議員就職前通過新任大法官的任命。

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