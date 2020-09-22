4年前槓中國！南海之爭「菲律賓無聲觀戰」　專家：2大國最想拉攏他

▲美國在南海偕盟友演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

南海局勢緊繃，周邊國家包括馬來西亞汶萊、中國、菲律賓、越南、印尼、台灣等，都相當關注其發展，然南海目前已淪為中美軍事角力戰場，各國想維護自家海域之際，還得平衡與中美關係。菲律賓過去親美、近年向中國靠攏，如今可能成為競爭之下的核心國家之一。

根據《南華早報》報導，菲律賓自2016年曾與中國在南海出現認知分歧，一狀告到海牙仲裁庭，時隔4年，南海局勢再度緊繃，卻已經不為小國家所能抗衡，隨著中美關係演變之際，海域上各展軍備反讓當時有勇氣對抗中國「九段線」的菲律賓，選擇無聲觀戰。

報導中分析，菲律賓在總統杜特蒂上任後，為了得到大國支持，靠攏中國、與美國關係親近，幾乎如履薄冰，如今在南海上的紛爭，菲律賓幾乎不敢出聲，以免動輒傷害多年建立起的印太關係。觀察人士指出，中美在南海狀態緊張之際，反凸顯出菲律賓的戰略重要性，近期中國國防部長將訪菲；美國駐菲大使館也送上防疫器材、用品。

▲杜特蒂外交手腕強烈卻又如履薄冰。（圖／達志影像／美聯社）

分析師克羅斯曼（Derek Grossman）指出，菲律賓對於美國具有重大意義，不僅是美國最大的海外海軍基地，也是最能直接參與南海糾紛的國家，更是美國的力量投射點。

中國海南大學研究員則指出，中國之所以樂於與杜特蒂建立關係，是因比起過去的總統，杜特蒂顯得對中國更加有好，對美國的外交政策也比較強硬不易妥協。過去4年中，中國與馬尼拉簽署數十億美金的協議，建立磋商機制，緩解了兩國過去在南海上的關係。

因此菲律賓在南海的立場為何，也顯得對中美兩國特別重要，而對於菲律賓，立場的表達動輒可能得罪或被受保護，實則考驗杜特蒂的外交手腕。

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