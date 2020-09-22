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想要確認性別！他拿鐮刀「剖開孕妻肚」　7月大親生兒慘成死嬰

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▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲印度一名男子持鐮刀剖開懷孕妻子的肚子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦佈道恩縣（Badaun）19日晚間發生一起駭人事件。43歲男子潘納爾（Pannalal）想要確認胎兒性別，竟拿起一把鐮刀，把35歲太太安妮塔（Anita Devi）的孕肚剖開，最終導致7個月大的男嬰死亡。

綜合BBC、《印度斯坦時報》等外媒報導，安妮塔遭攻擊後倒在血泊中，被緊急送往當地醫院，但傷勢情況持續惡化，於是在醫師建議之下，轉院到首都治療，20日晚間接受手術，這才保住一命。不幸的是，雖然胎兒沒有受到直接傷害，卻在媽媽肚裡夭折。

警方表示，受害者的肚子被丈夫剖開，最後產下死亡男嬰，目前仍在住院中，狀況穩定，而相關調查已經展開。

根據女方家屬說法，這對夫妻共同養育5個女兒，但潘納爾一直都很想要一個兒子，時常對安妮塔施壓、動粗，但大家都沒有想到，竟會爆發如此嚴重的攻擊事件。

潘納爾被逮捕以後，否認蓄意傷害妻子，他表示自己當時是對著妻子丟鐮刀，沒想到把老婆傷得那麼嚴重，一切都是意外，「我有5個女兒，1個兒子死了。我知道孩子是上天所賜的禮物，但該發生的事情就會發生」。

印度重男輕女的情況依然嚴重，導致性別比例失衡。根據聯合國人口基金會（UNFPA）今年6月發布的報告，印度過去50年大約有4600萬女孩失蹤。另外，每年多達46萬女嬰經過性別選擇後遭人工流產，即使出生，也因父母刻意忽視而導致死亡率居高不下。印度財政部2018年的報告指出，許多夫妻會持續生育，直到產下一名男孩為止。

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