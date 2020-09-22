找發票囉！5、6月期千萬大獎發票有7張未領　花20元買飲料中千萬

▲5、6月期發票還有7張未兌領，民眾趕快找發票（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部即將在本周五（25日）開出109年7、8月期統一發票號碼。值得注意的是，109年5、6月期的統一發票千萬特別號碼「03016191」中獎張數16張，還有7張發票尚未兌領，其中在新北市全家板橋光復店購買綠茶只花20元即中千萬大獎的幸運兒也尚未兌領。

根據財政部公布，5、6月期發票兌領時間只到11月5日止，尚未兌領的民眾趕快找找發票確認是否中獎，不要與財神爺擦肩而過。

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根據財政部的資料顯示，統一發票1000萬特別獎台北市有兩張尚未兌領，幸運兒分別在位在八方雲集北投捷運店購買消費韭菜、韓式鍋貼和酸辣湯共計88元；以及於大安區的遠傳電信繳交電信服務2017元。

新北市則有一張未領，即為全家板橋光復店只花20元買茶裏王綠茶就中了千萬大獎；桃園市也有一張，幸運兒在7-11桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料也中大獎。

新竹縣一張，幸運兒在湖口鄉的湖口中正店購買紅蜜香檸凍與綠蜜香凝凍等茶飲等，花費90元就中了大獎；彰化也有一張，於和美鎮中的Smile速邁樂加油中心和美二站洗車花190元。

高雄市也有一張未領，為高雄市梓南區中的小北百貨購買清潔劑等生活用品花費158元。

▲109年5、6月期1000萬特別獎中獎發票未兌領情形。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

5、6月期200萬特獎 剩餘５張尚未兌領 花２元影印中大獎

另外5、6月期統一發票特獎200萬元的部分，中獎號碼為「62474899」中獎張數為19張，僅剩下五張尚未兌領。

其中台北市有兩張未領，其中一張是幸運兒在士林區的7-11福氣門市購買一人在台北市士林區的福氣門市購買零食、啤酒共354元；以及位在北投區的大苑子北投光明店購買鮮百香果綠花費80元。

桃園市則也有一張，幸運兒在桃園區愛心聯盟生鮮超市影印2元就中200萬元；彰化縣也有一張，為在福興鄉的全家福興番花店購買菸品100元。高雄市則有一張，為在三民區內的50嵐天祥店購買綠茶鮮奶青花費90元就中大獎。

▼109年5、6月期發票未兌領情形。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）